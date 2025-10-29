Леонид Шейнгезихт не загуби гейм на старта на турнир в Малта

Българският тенисист Леонид Шейнгезихт се класира за втория кръг на единично на турнира на твърди кортове в Малта с награден фонд 15 хиляди долара.

Шейнгезихт разгроми участващия с "уайлд кард" представител на домакините Еван Галеа с 6:0, 6:0 за около час игра.

Във втория кръг Шейнгезихт ще играе с победителя от двубоя между номер 6 Артур Нагел (Франция) и Тадия Радованович (Сърбия).

Вчера българинът стартира с победа и в надпреварата на двойки. Шейнгезихт и руснакът Александър Чепик победиха в първия кръг италианците Андреа Паолини и Габриел Сардо с 6:3, 7:5.

Следващите им съперници ще бъдат поставените под номер 2 в схемата швейцарци Андрин Касанова и Николас Париция.