БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Лукойл": Надяваме се, че особеният управител...
Чете се за: 00:27 мин.
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу...
Чете се за: 01:05 мин.
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Леонид Шейнгезихт отпадна след два тайбрека на турнир в Испания

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

леонид шейнгезихт продължава напред двойки куршумлийска баня
Снимка: БФТ
Слушай новината

Българският тенисист Леонид Шейнгезихт отпадна в първия кръг на турнира на твърда настилка в Алкала де Енарес (Испания). Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

25-годишният българин отстъпи с 6:7 (2), 6:7 (5) срещу чилиеца Диего Фернандес Флорес, който е под номер 983 в света.

Срещата премина без нито един пробив, а южноамериканецът спечели и двата тайбрека.

От тримата българи в турнира за втория кръг се класира единствено Анас Маздрашки, който утре ще се изправи срещу Питер де Ланге от Нидерландия.

#Леонид Шейнгезихт

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
1
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
2
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
3
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
4
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
5
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
6
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Честит юбилей на Мария Петрова
5
Честит юбилей на Мария Петрова
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Български тенис

Успешно начало за Лиа Каратанчева на тенис турнира в Анталия, Шиникова отпадна
Успешно начало за Лиа Каратанчева на тенис турнира в Анталия, Шиникова отпадна
Елизара Янева с убедителна победа в Търнава Елизара Янева с убедителна победа в Търнава
Чете се за: 00:32 мин.
Български победи на турнир в Анталия Български победи на турнир в Анталия
Чете се за: 01:17 мин.
Денислава Глушкова с победа в Ираклион, други две българки отпаднаха Денислава Глушкова с победа в Ираклион, други две българки отпаднаха
Чете се за: 01:25 мин.
Убедително начало за Маздрашки на турнир в Испания Убедително начало за Маздрашки на турнир в Испания
Чете се за: 01:55 мин.
Иван Иванов загуби на старта на турнир в Анталия Иван Иванов загуби на старта на турнир в Анталия
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

"Лукойл": Надяваме се, че особеният управител на рафинерията в България ще обезпечи нормалната й работа
"Лукойл": Надяваме се, че особеният управител на...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Сръбската петролна компания НИС поиска нов лиценз от САЩ Сръбската петролна компания НИС поиска нов лиценз от САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
МВР разпространи видео от спасителната акция в огнения капан в с....
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Мъж се похвали в мрежата - гледал 200 пепелянки, прокуратурата...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на...
Чете се за: 02:00 мин.
Политика
37 души, сред които бивши министри и кметове, на съд в Скопие...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ