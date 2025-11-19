Леонид Шейнгезихт отпадна след два тайбрека на турнир в Испания

Българският тенисист Леонид Шейнгезихт отпадна в първия кръг на турнира на твърда настилка в Алкала де Енарес (Испания). Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

25-годишният българин отстъпи с 6:7 (2), 6:7 (5) срещу чилиеца Диего Фернандес Флорес, който е под номер 983 в света.

Срещата премина без нито един пробив, а южноамериканецът спечели и двата тайбрека.

От тримата българи в турнира за втория кръг се класира единствено Анас Маздрашки, който утре ще се изправи срещу Питер де Ланге от Нидерландия.