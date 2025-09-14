БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Левски има тотално превъзходство в преките двубои с Локомотив София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

В другия мач от деня Локомотив Пловдив посреща Лудогорец.

левски победи локомотив софия последния мач станимир стоилов начело bdquoсинитеldquo
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Нови два мача от осмия кръг на Първа лига ще се изиграят в неделя. От 18:00 часа Локомотив Пловдив е домакин на Лудогорец, а от 20:30 Локомотив София приема Левски.

За да останат до последно в битката за титлата, "сините" трябва да допускат колкото се може по-малко грешки. Левски играе успешно срещу Локо, а и отборната класа на тима е по-голяма.

Под ръководството на Станислав Генчев "червено-черните" са коренно различен отбор през този сезон. Локомотив оказва сериозна съпротива на всеки и прави завързана битката за челните места. Генчев няма сериозни кадрови проблеми, а и едва ли ще направи корекции в състава, след като използва едно ядро от основни играчи.

Левски впечатлява с грамотния си футбол. Очевидно е, че Хулио Веласкес умее да убеждава своите възпитаници в своите идеи, за да ги пресъздават те впоследствие на терена.

„Сините“ имат тотално превъзходство в общия баланс срещу своя опонент в елита. Те имат 78 победи, 30 равенства и 26 загуби. Логично и головата разлика е в тяхна полза – 247:120.

Локомотив Пловдив демонстрира впечатляваща стабилност от началото на сезона, въпреки че са изминали едва седем кръга. До момента „смърфовете“ печелят най-вече благодарение на сигурната си игра в защита, която е в основата на събраните точки.

Наставникът на шампионите – Руи Мота, се надява да може да използва десния бек Йоел Андерсон, който е възстановен от контузията си, а нападателят Квадво Дуа би трябвало да е близо до завръщането си в игра.

Шампионите бяха в серия от десет поредни мача без поражение от този съперник (девет победи и едно равенство), като го надиграха и в първия двубой от миналия сезон в Разград с 1:0. След това обаче дойде и поражението с 0:1 на „Лаута“ в края на месец март.

#Първа лига 2025/2026 #Локомотив София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
1
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
2
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с....
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
3
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Камион изгоря на магистрала "Струма"
4
Камион изгоря на магистрала "Струма"
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на летището в София
5
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на...
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата любов към планината
6
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Футбол

Лионел Меси изпусна дузпа при загубата на Интер Маями от Шарлът
Лионел Меси изпусна дузпа при загубата на Интер Маями от Шарлът
Гол в добавеното време донесе точка на Брентфорд в лондонското дерби с Челси Гол в добавеното време донесе точка на Брентфорд в лондонското дерби с Челси
Чете се за: 01:25 мин.
Наполи показа шампионско лице срещу Фиорентина Наполи показа шампионско лице срещу Фиорентина
Чете се за: 01:25 мин.
Първа лига: ЦСКА - Септември (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: ЦСКА - Септември (ГАЛЕРИЯ)
ЦСКА изстрада първата си победа за сезона ЦСКА изстрада първата си победа за сезона
Чете се за: 03:25 мин.
Тотнъм с класически успех в дербито с Уест Хем Тотнъм с класически успех в дербито с Уест Хем
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес
Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Предимно слънчево време и днес Предимно слънчево време и днес
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Кръстовден е! Кръстовден е!
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Крум Зарков: Темата за върховенството на закона може да подкопае правителството Крум Зарков: Темата за върховенството на закона може да подкопае правителството
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Регионални избори се провеждат в германската провинция Северен...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Чете се за: 10:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ