Левски има тотално превъзходство в преките двубои с Локомотив София

Нови два мача от осмия кръг на Първа лига ще се изиграят в неделя. От 18:00 часа Локомотив Пловдив е домакин на Лудогорец, а от 20:30 Локомотив София приема Левски.

За да останат до последно в битката за титлата, "сините" трябва да допускат колкото се може по-малко грешки. Левски играе успешно срещу Локо, а и отборната класа на тима е по-голяма.

Под ръководството на Станислав Генчев "червено-черните" са коренно различен отбор през този сезон. Локомотив оказва сериозна съпротива на всеки и прави завързана битката за челните места. Генчев няма сериозни кадрови проблеми, а и едва ли ще направи корекции в състава, след като използва едно ядро от основни играчи.

Левски впечатлява с грамотния си футбол. Очевидно е, че Хулио Веласкес умее да убеждава своите възпитаници в своите идеи, за да ги пресъздават те впоследствие на терена.

„Сините“ имат тотално превъзходство в общия баланс срещу своя опонент в елита. Те имат 78 победи, 30 равенства и 26 загуби. Логично и головата разлика е в тяхна полза – 247:120.

Локомотив Пловдив демонстрира впечатляваща стабилност от началото на сезона, въпреки че са изминали едва седем кръга. До момента „смърфовете“ печелят най-вече благодарение на сигурната си игра в защита, която е в основата на събраните точки.

Наставникът на шампионите – Руи Мота, се надява да може да използва десния бек Йоел Андерсон, който е възстановен от контузията си, а нападателят Квадво Дуа би трябвало да е близо до завръщането си в игра.

Шампионите бяха в серия от десет поредни мача без поражение от този съперник (девет победи и едно равенство), като го надиграха и в първия двубой от миналия сезон в Разград с 1:0. След това обаче дойде и поражението с 0:1 на „Лаута“ в края на месец март.