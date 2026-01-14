БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Левски плати сумата за Око-Флекс, но Ботев не призна плащането

Спорт
"Канарчетата" обвиняват "сините" в некорекност относно трансфера на ирландеца.

Левски плати сумата за Око-Флекс, но Ботев не призна плащането
Снимка: startphoto.bg
Скандалът между Левски и Ботев Пловдив по повод трансфера на Армстронг Око-Флекс се разраства. „Сините“ са на път да се сдобият с първото си ново зимно попълнение, тъй като днес са превели на пловдивчани сумата за откупната клауза, заложена в договора на ирландеца, която е между 250 и 350 хиляди евро. „Канарчетата“ обаче са бесни от тези действия и обвиниха столичани в некоректност.

Само преди ден „жълто-черните“ излязоха с позиция, в която алармираха, че тимът от „Герена“ се е свързал с бащата на нападателя и дори се е договорил за личните му условия. Днес Ботев излезе с ново изявление, в което поясняват, че плащането за трансфера на Око-Флекс се счита за непризнато.

"Във връзка с публичните спекулации около футболиста Армстронг Око-Флекс, ПФК Ботев Пловдив счита за необходимо да изрази своята позиция ясно и категорично.

ПФК Ботев Пловдив потвърждава, че на 14.01.2026 година, клубът е получил банков превод, нареден от ПФК Левски София, с основание „по нареждане и в полза на Армстронг Око-Флекс“.

Към настоящия момент ПФК Ботев Пловдив не признава това плащане като валидно активиране на откупна клауза, тъй като договорът на футболиста е действащ, трансферният прозорец не е отворен и съществува спор относно реда и начина, по който се прави опит за заобикаляне на регламентираната процедура.

Поведението на ПФК Левски София в този случай представлява неколегиалност, некоректност и наглост, изразяващи се в:

опит за придобиване на състезател под действащ договор чрез трети лица;

директен контакт с футболиста и неговото обкръжение без знанието и съгласието на настоящия му клуб;

превеждане на средства с цел поставяне на ПФК Ботев Пловдив пред свършен факт.

Подобни действия не само противоречат на утвърдените принципи на коректност между футболните клубове, но и подкопават доверието в правилата, по които следва да функционира българският футбол"

ПФК Ботев Пловдив вече е сезирал Българския футболен съюз и ще използва всички предвидени от правилата механизми за защита на своите права, включително и пред международните институции, ако това се наложи.

До окончателното разрешаване на случая договорът на футболиста остава в сила. Клубът няма да приеме натиск, поставяне пред свършен факт или опити за заобикаляне на правилата.

ПФК Ботев Пловдив ще продължи да отстоява принципите на законност, прозрачност и уважение, както в защита на собствения си интерес, така и в интерес на българския футбол“, гласи позицията на отбора от Пловдив.

#Армстронг Око-Флекс #Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Пловдив #ПФК ЛЕВСКИ

