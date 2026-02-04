Левски се раздели с Патрик-Габриел Галчев

Футболният Левски и Патрик-Габриел Галчев се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха от пресслужбата на клуба.

Защитникът направи своя дебют за Левски на 21 октомври 2020 година. Със синята фланелка той записа 99 мача и отбеляза 2 гола. Носител на Купата на България за 2022 година.

"ПФК „Левски“ благодари на Патрик-Габриел за професионализма и всеотдайността със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи", написаха от Левски в социалните мрежи.