Лиа Каратанчева допусна загуба във втория кръг на сингъл на турнир в Букурещ

Лиа Каратанчева отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей за жени в румънската столица Букурещ с награден фонд 60 хиляди долара.

22-годишната българка отстъпи в драматичен мач пред Миа Ристич (Сърбия) с 6:7(6), 6:7(8) за 2:28 часа.

В първия сет пробиви нямаше, а в тайбрека Каратанчева поведе с 6:1. Но след това тя пропиля пет поредни сетбола, съперничката й направи серия от седем поредни точки и спечели с 8:6. Във втората част двете си размениха по два пробива, а в тайбрека българката спаси мачбол, пропиля два сетбола и след 10:8 Ристич затвори мача.