След изнесената информация за помилвания от Илияна Йотова наркопласьор, решението за и.д. президентката е само едно - оставка и оттегляне от президентските избори, написа лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов във Фейсбук.

Костадин Костадинов, Възраждане: "Ако тази жена има чест и достойнство, трябва да стори точно това, а след това да бъде разследвана от полицията и прокуратурата. Извършеното от Йотова хвърля огромно петно върху и без това дискредитираната от Радев институция, който използва президентството и държавните финансови ресурси за създаването на своята лична партия. Естествено, Йотова няма да се оттегли, което ще превърне кампанията в поредния сблъсък между нас, обикновените нормални българи, и мафиотизираните управляващи олигарси."