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Лидерът на „Възраждане“ поиска Йотова да се оттегли от президентството и предстоящите избори заради помилването на „българския Ескобар“

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костадин костадинов бъдем достойни онези извършиха съединението 1885
Снимка: БТА
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След изнесената информация за помилвания от Илияна Йотова наркопласьор, решението за и.д. президентката е само едно - оставка и оттегляне от президентските избори, написа лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов във Фейсбук.

Костадин Костадинов, Възраждане: "Ако тази жена има чест и достойнство, трябва да стори точно това, а след това да бъде разследвана от полицията и прокуратурата. Извършеното от Йотова хвърля огромно петно върху и без това дискредитираната от Радев институция, който използва президентството и държавните финансови ресурси за създаването на своята лична партия. Естествено, Йотова няма да се оттегли, което ще превърне кампанията в поредния сблъсък между нас, обикновените нормални българи, и мафиотизираните управляващи олигарси."

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#българския Ескобар #Илияна Йотова #Костадин Костанов #възраждане

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