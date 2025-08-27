Литва победи Великобритания в мача на откриването на Евробаскет 2025

Отборът на Литва започна с изразителна победа участието си на европейското първенство по баскетбол. В среща от група „В“ в Тампере (Финландия), литовците се наложиха с 94:70 над Великобритания (23:15, 18:18, 24:17, 29:20). Това беше и мачът на откриването на шампионата на Стария континент.

Евробаскет 2025 се провежда в четири държави - Финландия, Полша, Латвия и Кипър, като ще продължи до 14 септември. Срещите от елиминациите ще се играят в латвийската столица Рига.

Центърът Йонас Валанчунас бе най-резултатен за успеха на Литва с 18 точки и 9 борби, а Ажуолас Тубелис се включи със 17 точки и 7 борби. За Великобритания Акваси Йебоа завърши със 17 точки и 4 борби.

Литва ще се изправи срещу тима на Черна гора в следващия си двубой в петък, докато британците ще срещнат домакините от Финландия.

В останалите срещи от групата по-късно днес играят Германия срещу Черна гора и Швеция срещу Финландия.