Александър Везенков сподели прогнозите си за еврошампионата по баскетбол

Българският баскетболен национал Александър Везенков сподели прогнозите си за европейското първенство в Рига, Латвия, което започва днес, 27 август.

Според него отборът на Сърбия ще спечели надпреварата, а звездата на тима Никола Йокич ще бъде избран за "Най-полезен играч".

Сърбия започва надпреварата с мач със Естония. В група "А" попадат още отборите на домакина Латвия, Португалия, Турция и Чехия.

Баскетболистът на Олимпиакос смята, че актуалният световен шампион и европейски първенец от 1993 г. Германия ще се поздрави със сребърните медали. Германците стартират турнира с двубой с Черна гора, а останалите отбори в група "Б" са Великобритания, Финландия, Литва и Швеция.

Според Везенков бронзовите отличия ще отидат при гърците. Отборът се намира в група "С" заедно с отборите на Босна и Херцеговина, Италия, Кипър, Испания и Грузия, а първият им мач е срещу италианците.

Турнирът започна със срещата между Великобритания и Литва.