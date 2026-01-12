Йордан Янков вече не е треньор на Академик

Академик Бултекс 99 ще има нов треньор. На пейката на пловдивския отбор повече няма да бъде Йордан Янков, обявиха днес официално от клуба. Според информацията старши треньорът е подал оставка, която е била приета от ръководството на тима. По този начин двете страни се разделят.

Янков се присъедини към пловдивския отбор през 2016 година, когато влезе в ролята на асистент, но в началото на юни 2020 г. бе назначен за старши треньор. През настоящия сезон обаче отборът от Пловдив разочарова със своето представяне, като се намира на деветото място във временното класиране на НБЛ с четири победи и 11 загуби.

Под негово ръководство тимът има бронз в първенството и сребро в Балканската лига. На сметката му като помощник-треньор личи и бронзовото отличие в регионалния турнир.

За родения в София наставник това бе втори престой в тима, след като преди това отново бе асистент между 2015 и 2017 година.

Преди това 38-годишният специалист работеше в щабовете на Лукойл Академик, Балкан и Рилски спортист, както и във втория тим на Рилецо.