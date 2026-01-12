БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 07:22 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Йордан Янков вече не е треньор на Академик

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Отборът от Пловдив ще търси нов наставник.

Йордан Янков вече не е треньор на Академик
Снимка: НБЛ
Слушай новината

Академик Бултекс 99 ще има нов треньор. На пейката на пловдивския отбор повече няма да бъде Йордан Янков, обявиха днес официално от клуба. Според информацията старши треньорът е подал оставка, която е била приета от ръководството на тима. По този начин двете страни се разделят.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Akademik Bultex 99 (@plovdivbb)


Янков се присъедини към пловдивския отбор през 2016 година, когато влезе в ролята на асистент, но в началото на юни 2020 г. бе назначен за старши треньор. През настоящия сезон обаче отборът от Пловдив разочарова със своето представяне, като се намира на деветото място във временното класиране на НБЛ с четири победи и 11 загуби.

Под негово ръководство тимът има бронз в първенството и сребро в Балканската лига. На сметката му като помощник-треньор личи и бронзовото отличие в регионалния турнир.

За родения в София наставник това бе втори престой в тима, след като преди това отново бе асистент между 2015 и 2017 година.

Преди това 38-годишният специалист работеше в щабовете на Лукойл Академик, Балкан и Рилски спортист, както и във втория тим на Рилецо.

#НБЛ 2025/2026 #БК Академик Бултекс 99 #Йордан Янков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
3
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
4
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
5
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
6
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
2
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Баскетбол

Павлин Иванов приключи с тайванския Ню Тайпе
Павлин Иванов приключи с тайванския Ню Тайпе
Минесота обърна Сан Антонио в НБА Минесота обърна Сан Антонио в НБА
Чете се за: 06:57 мин.
Силно представяне за Константин Костадинов с екипа на Андора срещу Реал Мадрид (ВИДЕО) Силно представяне за Константин Костадинов с екипа на Андора срещу Реал Мадрид (ВИДЕО)
Чете се за: 01:37 мин.
Малко игрово време за Везенков и разгром за Олимпиакос в Гърция Малко игрово време за Везенков и разгром за Олимпиакос в Гърция
Чете се за: 02:20 мин.
Берое надигна глава срещу Спартак Плевен Берое надигна глава срещу Спартак Плевен
Чете се за: 03:45 мин.
Пини Гершон: Баскетболът може да научи младите на дисциплина и да ги направи по-добри хора Пини Гершон: Баскетболът може да научи младите на дисциплина и да ги направи по-добри хора
Чете се за: 06:12 мин.

Водещи новини

Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на...
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи "Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
Чете се за: 01:55 мин.
По света
РЗИ - Варна предлага да бъде обявена грипна епидемия в областта от 14 януари РЗИ - Варна предлага да бъде обявена грипна епидемия в областта от 14 януари
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Русенско се възстановява след снега – пътищата са проходими,...
Чете се за: 02:27 мин.
Регионални
Двама души загинаха при пожар в Габрово
Чете се за: 00:30 мин.
Регионални
Протестите в Иран не стихват
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ