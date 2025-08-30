Локомотив Пловдив е новият лидер в Първа лига

Отборът на Локомотив Пловдив е новият лидер във временното класиране в Първа лига. В среща от седмия кръг „смърфовете“ се наложиха с 2;1 като гост над Спартак Варна и с актив от 15 точки оглавиха таблицата в елита. Двата отбора завършиха срещата с 10 души, след като в 70-ата минута Тодор Павлов от гостите получи втори жълт и съответно червен картон. Директен червен картон получи и Луис Пахама от домакините в 90+3 минута.

Локомотив Пловдив поведе в резултата в 4-ата минута. Адриан Кова центрира в наказателното поле на домакините, а Парвиз Умарбаев с техничен прехвърлящ удар от воле вкара за 1:0 за пловдивчани.

В 15-ата минута Спартак можеше да изравни резултата, но след удара на Даниел Иванов от границата на наказателното поле топката се отби в страничната греда. В 18-ата минута Димитър Илиев стреля от добра позиция, но топката премина над вратата на домакините. В 20-ата минута Парвиз Умарбаев стреля опасно по земя, но стражът на „соколите“ Максим Ковальов улови топката.

В 49-ата минута домакините можеха да изравнят резултата. Влезлият като резерва Луис Пахама бе изведен в отлична позиция от Матео Петрашило отдясно по атаката, навлезе в наказателното поле и стреля опасно по диагонал, но вратарят на гостите Боян Милосавлевич показа класа и изби топката в ъглов удар. В 70-ата минута гостите останаха с 10 души на терена, след като Тодор Павлов получи втори жълт и съответно червен картон.

В 77-ата минута Спартак изравни резултата. Деян Лозев центрира отдясно в наказателното поле на гостите, Илкер Будинов отклони топката към Бернардо Коуто, който от няколко метра вкара за 1:1. В 83-ата минута след центриране от свободен удар в наказателното поле на домакините Мартин Атанасов отклони топката с глава към Мартин Русков, който с глава вкара втори гол за Локомотив Пловдив и донесе трите точки на гостите.



Първа лига: Спартак Варна - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ)



