БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в...
Чете се за: 02:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Локомотив Пловдив е новият лидер в Първа лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Запази

Пловдивчани се наложиха с 2:1 като гост на Спартак във Варна.

Спартак Варна - Локомотив Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Отборът на Локомотив Пловдив е новият лидер във временното класиране в Първа лига. В среща от седмия кръг „смърфовете“ се наложиха с 2;1 като гост над Спартак Варна и с актив от 15 точки оглавиха таблицата в елита. Двата отбора завършиха срещата с 10 души, след като в 70-ата минута Тодор Павлов от гостите получи втори жълт и съответно червен картон. Директен червен картон получи и Луис Пахама от домакините в 90+3 минута.

Локомотив Пловдив поведе в резултата в 4-ата минута. Адриан Кова центрира в наказателното поле на домакините, а Парвиз Умарбаев с техничен прехвърлящ удар от воле вкара за 1:0 за пловдивчани.

В 15-ата минута Спартак можеше да изравни резултата, но след удара на Даниел Иванов от границата на наказателното поле топката се отби в страничната греда. В 18-ата минута Димитър Илиев стреля от добра позиция, но топката премина над вратата на домакините. В 20-ата минута Парвиз Умарбаев стреля опасно по земя, но стражът на „соколите“ Максим Ковальов улови топката.

В 49-ата минута домакините можеха да изравнят резултата. Влезлият като резерва Луис Пахама бе изведен в отлична позиция от Матео Петрашило отдясно по атаката, навлезе в наказателното поле и стреля опасно по диагонал, но вратарят на гостите Боян Милосавлевич показа класа и изби топката в ъглов удар. В 70-ата минута гостите останаха с 10 души на терена, след като Тодор Павлов получи втори жълт и съответно червен картон.

В 77-ата минута Спартак изравни резултата. Деян Лозев центрира отдясно в наказателното поле на гостите, Илкер Будинов отклони топката към Бернардо Коуто, който от няколко метра вкара за 1:1. В 83-ата минута след центриране от свободен удар в наказателното поле на домакините Мартин Атанасов отклони топката с глава към Мартин Русков, който с глава вкара втори гол за Локомотив Пловдив и донесе трите точки на гостите.

Първа лига: Спартак Варна - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ)

Свързани статии:

Първа лига: Спартак Варна - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Спартак Варна - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ)
Пловдивчани се наложиха с 2:1 и оглавиха временното класиране в...
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Спартак Варна

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
2
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър Миленков“
3
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър...
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане
4
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма...
Eгипетски триумф на световното първенство по модерен петобой
5
Eгипетски триумф на световното първенство по модерен петобой
Ивайло Мирчев: Завладяната държава е темата на нашия вот на недоверие
6
Ивайло Мирчев: Завладяната държава е темата на нашия вот на недоверие

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Български футбол

Димитър Цветанов: Разликата в класите е огромна
Димитър Цветанов: Разликата в класите е огромна
Александър Асенов: Сблъскахме се с реалността Александър Асенов: Сблъскахме се с реалността
Чете се за: 00:47 мин.
Павлин Кузов: Оставихме сърцата си на терена Павлин Кузов: Оставихме сърцата си на терена
Чете се за: 01:17 мин.
Отборът на надеждата завърши на 12-то място на световното първенство за бездомни Отборът на надеждата завърши на 12-то място на световното първенство за бездомни
Чете се за: 01:07 мин.
Левски с тежка загуба в последния си мач в квалификациите на Шампионската лига по футзал Левски с тежка загуба в последния си мач в квалификациите на Шампионската лига по футзал
Чете се за: 01:52 мин.
Първа лига: Спартак Варна - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Спартак Варна - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Паскал предостави подробности за контрабандна схема и роли на участниците пред Антикорупционната комисия
Паскал предостави подробности за контрабандна схема и роли на...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“ Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Хиляди българи отдадоха почит на героите на Шипка (ОБЗОР) Хиляди българи отдадоха почит на героите на Шипка (ОБЗОР)
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Българското училище "Родна реч" отвори врати за първия учебен ден Българското училище "Родна реч" отвори врати за първия учебен ден
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Силен вятър събори дърво в центъра на Кюстендил
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Ценни находки от бронзовата епоха излизат на светло 60 години след...
Чете се за: 18:10 мин.
Избрано
Почетоха паметта на загинал в катастрофа моторист във Варна
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ