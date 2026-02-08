БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Локомотив (Пловдив) си тръгна с три точки от визитата на Славия

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Гостите се наложиха с 2:0.

Славия - Локомотив Пд
Снимка: Startphoto.bg
Локомотив (Пловдив) постигна ценна победа с 2:0 като гост на Славия в мач от 20-ия кръг на Първа лига. Това бе първо поражение за „белите“ в шампионата от 15 септември насам, докато пловдивчани запазват шестото си място в класирането с 32 точки.

Двубоят започна предпазливо, без сериозни положения в първия четвърт час. В 26-ата минута Жулиен Лами имаше шанс да открие резултата, но вратарят Леви Нтумба реагира навреме. Четири минути по-късно обаче Локомотив поведе – след бърза контра Каталин Иту стреля, Нтумба спаси, но при добавката Лами не сбърка и прати топката в мрежата.

Славия опита да отговори, но удар на Кристиян Балов бе отразен от Боян Милосавлйевич. Втората част започна с натиск на домакините, но именно гостите нанесоха втория си удар. В 58-ата минута Севи Идриз бе изведен сам срещу вратаря и реализира за 2:0.

До края „белите“ създадоха още няколко положения, но пропуски на Марко Милетич и Никола Савич, както и стабилната игра на Милосавлйевич, не позволиха промяна в резултата.

След поражението Славия остава на седмо място с 28 точки.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Славия

