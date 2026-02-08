БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец: Футболът затъна в кал и лъжи - време е за оставки или конгрес

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:57 мин.
Спорт
Шампионът на България изрази претенциите си към Лицензионната комисия към Българския футболен съюз.

Локомотив София Лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
Ръководството на Лудогорец реагира остро на лошото състояние на терени по стадионите в някои от срещите от 20-ия кръг на Първа лига. От Разград поискаха оставки в Българския футболен съюз (БФС) или обявяването на нов конгрес. Претенциите на „орлите“ са към Лицензионната комисия.

В заключение от Лудогорец дават пример как процедират футболните власти в Испания. Примерът е от вчера, когато бе отложен мачът между Райо Валекано и Овиедо с мотива "Лош терен".

Изявление на Лудогорец:

Лудогорец победи в калта в „Надежда“, но истината е една – футболът загуби. Теренът на стадион „Локомотив“ приличаше повече на разорана картофена нива, отколкото на футболно игрище, отговарящо на нивото на българския елит. През есента на същата нива изиграхме два мача срещу Септември, но този път чашата преля, защото всички клубове бяхме безочливо излъгани.

На 9 януари президентът на БФС Георги Иванов в присъствието на всички клубове пое ангажимент да бъде изпратена комисия по стадионите с ясната цел – мачовете да се играят на качествени терени, да се пази здравето на футболистите, както и да се спазва феърплеят. И никой от клубовете не се възпротиви на идеята. Напротив. Приехме я с надежда. За съжаление, отново се потвърди старата максима – когато не искаш да бъде свършена работа, създаваш комисия. Като резултат комисията отиде, констатира негодния терен в кв. „Надежда“ и....мачът се изигра! Под "зоркото око" на Лицензионната комисия. Същото това "зорко око" на лицензионната комисия остана удобно широко затворено, четейки препоръките на експертите, че мачът трябва да бъде преместен на друг стадион. Това решение не е просто грешка – то е скандално, непрофесионално и пряко застраши здравето на футболистите и на двата отбора.
Поведението и решенията на тази комисия поставят под съмнение нейния професионализъм и безпристрастност. Ние смятаме, че системните компромиси доведоха до това едва няколко терена в момента да са годни за игра. Лицензионната комисия системно си затваря очите за редица нередности по стадионите в България – проблеми, които затрудняват работата на длъжностните лица и медиите, и създават допълнителни рискове за здравето на футболистите и феновете. Само и само да угодим на някого. Но този някой би ли покрил загубите при контузия на скъпоструващ футболист? По тази причина искаме оставка на цялата комисия и нейния мениджър. Ако в понеделник оставките не бъдат депозирани или се окаже, че решенията на комисията са по нареждане от високите етажи от президента Георги Иванов – ще потърсим подкрепа от останалите клубове /а такава вече получихме/ за свикване на нов изборен конгрес за президент на БФС.

ПФК Лудогорец заявява категорично: няма да приемем повече лъжи и компромиси с качеството на терените, безопасността на играчите, зрителите и принципите на феърплея. Ще настояваме за реални, а не лъжливи реформи. Ще търсим подкрепата на останалите клубове и ще използваме всички легитимни средства, за да бъде гарантирано, че подобни мачове на кални ниви повече няма да се играят. Защото това е обидно спрямо инвеститорите, които се опитват да държат българския футбол на повърхността и не жалят средства за подобряване на спортната инфраструктура. Обидно е и към телевизията, от която постоянно искаме повече пари за ТВ права, за да гледат зрителите подобни „спектакли“. Крайно време е да се спре със системните компромиси към собственици, които мишкуват, но същевременно имат претенции да развиват елитен футбол, докато дърпат футбола в калта. С парите от солидарните плащания, осигурени от успешните участия на Лудогорец в Европа, покриват заплати и нито лев не отива за терени или инфраструктура.

И в заключение ще ви дадем пример как процедират футболните власти в Испания. Примерът е от вчера, когато бе отложен мачът между Райо Валекано и Овиедо с мотива "Лош терен".

Лудогорец спечели гостуването си на Локомотив София след обрат
Лудогорец спечели гостуването си на Локомотив София след обрат
Попадения през второто полувреме донесоха успеха на шампионите.
Чете се за: 01:35 мин.
