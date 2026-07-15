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Лудогорец обяви привличането на младежкия национал Михаил Полендаков

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Спорт
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19-годишният десен бек ще играе на „Хювефарма Арена“ под наем с опция за закупуване.

лудогорец обяви привличането младежкия национал михаил полендаков
Снимка: БТА
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Младежкият футболен национал Михаил Полендаков премина в Лудогорец, съобщиха официално от клуба от Разград.

Защитникът се присъедини към 14-кратните шампиони преди десет дни, а преди ден Лудогорец финализира сделката с английския Шефилд Юнайтед.

19-годишният десен бек ще играе на „Хювефарма Арена“ под наем с опция за закупуване.

„За мен е чест да бъда футболист на Лудогорец. Надявам се да се адаптирам бързо в състава и да помогна на отбора в борбата му за трофеите“, заяви Михаил Полендаков, цитиран от клубния сайт на разградчани.

Полендаков е един от най-перспективните български футболисти на своя пост. В кариерата си досега има 39 мача за представителния отбор на Септември, а след трансфера си в Шефилд Юнайтед записа две участия за английския клуб.

Той е и част от младежкия национален отбор на България, като е играл за всички юношески формации.



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