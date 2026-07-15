Мачовете между Левски и Университатя (Крайова) във втория кръг на Шампионската лига ще се играят на 22-и и на 29-и юли

Мачовете между българския футболен шампион Левски (София) и румънския Университатя (Крайова) ще се играят на 22-и и на 29-и юли, съобщи румънското издание fanatik.ro като се позова на свои източници.

Официално УЕФА трябва да разпредели графика за втория квалификационен кръг на Шампионската лига след като завършат двубоите от първия. Вариантите бяха 21 или 22-и юли за първата среща и 28 или 29-и за реванша. Но според румънското издание, всичко вече е ясно.

Уноверситатя (Крайова) все още трябва да изиграе своя втори мач в първия кръг, но едва ли ще допусне изненада, след като в дебюта си на европейската сцена този сезон се справи лесни с Макслайн (Витебск, Беларус) с 4:1 на терен в Унгария. Довечера от . 20:30 часа Университатя би трябвало да потвърди срещата си с Левски във втория етап.

Във втория кръг Левски най-напред ще бъде домакин на стадион „Георги Аспарухов“, а седмица по-късно ще гостува на стадион „Йон Облеменко“. Началните часове и за двете срещи ще станат ясни допълнително.

Левски снощи си гарантира класиране след 4:0 във втората среща над Борац (Баня Лука), а в първия мач в Босна и Херцеговина двата състава завършиха при 1:1.