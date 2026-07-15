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Ерата Дешан приключи: Селекционерът постави рекорд с 26-ия си мач начело на Франция на световни първенства по футбол

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Французинът изпревари с един мач Хелмут Шьон, който беше начело за 25 мача на Западна Германия в четири турнира между 1966 и 1978 г.

Ерата Дешан приключи: Селекционерът постави рекорд с 26-ия си мач начело на Франция на световни първенства по футбол
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Дидие Дешан постави рекорд на световното първенство по футбол, като води Франция за 26-ия си мач като треньор на световни финали по време на полуфинала срещу Испания, който французите загубиха с 0:2.

Дешан изпревари с един мач Хелмут Шьон, който беше начело за 25 мача на Западна Германия в четири турнира между 1966 и 1978 г.

Дешан беше капитан на Франция за титлата през 1998 г., а след това стана треньор на „сините“ през 2012 г.

Под негово ръководство Франция достигна четвъртфиналите през 2014 г., спечели титлата през 2018 г. и стигна до финала през 2022 г.

Той ще има още един мач на настоящото издание в двубоя за третото място в събота. Той не присъстваше на мача от груповата фаза срещу Норвегия, защото беше във Франция, за да присъства на погребението на майка си, но е посочен като треньор в официалната статистика за мачовете на ФИФА. Помощникът му Ги Стефан води отбора в този мач.

Дешан заяви, че ще се оттегли след 14 години в края на световното първенство.

Дешан е един от тримата, спечелили световната титла като играч и треньор, другите са германецът Франц Бекенбауер и Марио Загало от Бразилия.

#Дидие Дешан

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