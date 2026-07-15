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Ясни са възможните съперници на Левски в третия предварителен кръг на Шампионска лига

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На следващия жребий родният тим ще бъде в урната на непоставените

Левски Борац Баня Лука
Снимка: Startphoto.bg
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Левски вече мисли за втория предварителен кръг на Шампионска лига, след като в миналата фаза разгроми Борац Баня Лука с общ резултат 5:1 след 4:0 в реванша на „Герена“.

Следващият противник на българския шампион ще е Университатя Крайова. Ако “сините” преодолеят първенеца на Румъния, ще се класират за третия квалификационен кръг на най-комерсиалния клубен турнир. Жребият за този етап на надпреварата е предвиден за 20 юли.

Това означава, че Левски ще знае потенциалния си съперник още преди първия си мач от втория предварителен кръг срещу Университатя.

На следващия жребий родният тим ще бъде в урната на непоставените. При положение че елиминират румънците, техен съперник ще е някой от следните отбори:

КуПС Купио (Финландия) - Цървена звезда (Сърбия)
Тюн (Швейцария) - Динамо Загреб (Хърватия)
Иберия (Грузия) - Слован Братислава (Словакия)
Орхус (Дания) - Лех (Полша)
Егнатия/Петрокуб (1:1 в първия мач) - Целие (Словения)
Омония Никозия (Кипър) - Сутиеска/Кайрат (1:2 в първия мач)

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#ПФК ЛЕВСКИ

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