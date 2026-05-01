Лудогорец отправи тежки обвинения към съдийската комисия на БФС и обяви, че Руан Крус е аут до края на сезона

Лудоогорец отправи сериозни критики към съдийската комисия на БФС, а повод за това е тежката контузия на Руан Секо, получена по време на мача с ЦСКА, която изважда нападателя от игра до края на сезона. Разградчани твърдят, че за нарушението не е отсъден дори фал от главния съдия Геро Писков, а също така и разкритикуваха и физическата форма на рефера.

От щаба на "орлите" добавят, че и те като ЦСКА не са били съгласни с назначението на Георги Давидов и поради тази причина са пратили писмо още преди година и половина този съдия да не свири техни мачове, но от БФС не са се съобразили с него.

В заключение Лудогорец честити заслуженото класиране на ЦСКА на финал за Купата на България и казва, че няма да търси оправдания в съдиите.

"Скъпи лудогорци,

Нападателят Руан Круз беше тежко контузен по време на полуфиналната среща от турнира SESAME Купа на България срещу ЦСКА. За него сезонът приключи и го очакваме да се присъедини към тренировъчния процес по време на подготвителния лагер. За ситуацията нямаше жълт картон, нямаше дори отсъден фал.



Жалба за тази и други ситуации в Съдийската комисия няма да пускаме, защото през последните години ни се отговаря с ирония и с високомерен тон, когато сигнализираме, че сме ощетени. Но футболните хора в България видяха качеството на съдийството на много „перспективни“ арбитри, както и на Геро Писков, чиято физическа подготовка щеше да постави под съмнение ръководенето на срещата при евентуални продължения.

Това щеше да компрометира допълнително Съдийската комисия, която по-рано назначи за главен рефер на мача Георги Давидов. Срещу този съдия има жалби не само от ЦСКА, но и от Лудогорец от 3 септември 2024 г. Тогава в писмо до Съдийската комисия ние категорично заявихме, че повече не искаме той да ръководи наши срещи. Тази високомерност на председателя на Съдийската комисия доведе до невиждано унижение за един ръководител – смяна на съдийската бригада. Решението поставя много бомби, които ще гърмят още от следващия сезон.

Ние не търсим оправдания в съдията за отпадането и честитим заслуженото класиране на ЦСКА на финала за Купата.

Ще играем до края за честта си. Само Лудогорец!!!", пише официалният сайт на "орлите".