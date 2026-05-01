Добруджа ще се опита да вгорчи дебюта на Александър Георгиев начело на Локомотив София

от БНТ
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
В другия мач от деня Септември София посреща Монтана.

Добруджа Локомотив София
Снимка: Startphoto.bg
Битката за оцеляване в Първа лига продължава с два мача в петък. В 17:30 часа Септември София посреща Монтана, а от 20:00 Добруджа е домакин на Локомотив София.

Добруджа изпадна в много слаба форма в най-неподходящата част на сезона. Гостите пък са с нов наставник.

Станислав Генчев и столичните "железничари" се разделиха по взаимно съгласие преди дни, така че до края на кампанията Локо ще бъде воден от Александър Георгиев, който досега заемаше поста главен мениджър на детско-юношеската школа. В неговия щаб влизат Костадин Велков като помощник-треньор, Владимир Манолков – треньор на вратарите, Васил Цветков и Емил Енчев.

Локомотив няма голяма причина за сериозно отношение към оставащите мачове, предвид, че не е в опасност от изпадане.

За Добруджа пък тази среща е по-важна. Хората на Ясен Петров обичайно трупат точки у дома.

Монтана успя да вземе четири важни точки в последните си две срещи. Наред е визита на Септември в София.

Домакините са в серия от четири мача без загуба и ще се опитат да вземат ключов успех, знаейки, че в борбата за оцеляване всяка точка ще бъде от огромно значение.

Гостите направиха две поредни чисти мрежи и ще се постараят да запазят хубавата си дефанзивна работа и в София.

#Локомотив София #Александър Георгиев # Добруджа

