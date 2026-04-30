Александър Георгиев пое Локомотив София

Локомотив София има нов старши треньор. Начело на столичните „железничари“ застана Александър Георгиев, обявиха днес официално от клуба. Той ще води „червено-черните“ до края на сезона в Първа лига. За въпросното назначение се знаеше още преди дни (27 април) след напускането на Станислав Генчев, който напусна поста.

Главният мениджър на ДЮШ Александър Георгиев ще води първия отбор в последните шест мача от настоящото първенство. В щаба му влизат Костадин Велков като помощник-треньор, Владимир Манолков – треньор на вратарите, Васил Цветков – кондиционен треньор и Емил Енчев – анализатор. Ръководството на Локомотив им пожелава успех!”, обявиха на официалната страница.

„Червено-черните“ са на 11-о място с 38 точки, но оставането им в групата за запазване на местата в Първа лига не беше поставена цел. В момента управата на клуба разглежда различни кандидатури за следващия сезон, като две вече са отпаднали от събеседването. Заедно с Генчев и неговия щаб, от клуба си тръгна и изпълнителният директор Иво Котев