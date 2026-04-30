Душан Косич: Трябва да бъдем спокойни и да се насладим на финала

Наставникът на Локомотив Пловдив остана доволен от класирането за финала и насочи поглед към сблъсъка с ЦСКА

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич изрази удовлетворение след класирането на отбора за финала в турнира за Купата на България.

"Черно-белите“ подпечатаха мястото си в последния мач след убедителното 4:0 в първата среща и равенството 1:1 срещу Арда Кърджали в реванша на „Лаута“.

"Трябваше да бъдем спокойни и да се насладим на мача. Знаехме, че сме свършили основната работа още в първата среща. Арда е добър отбор, имахме и късмет в някои ситуации, но най-важното е, че сме на финал“, коментира Косич.

Треньорът подчерта дисциплината в играта и добрата организация в защита, като отбеляза и възможността да даде шанс на футболисти с по-малко игрово време.

Погледът на пловдивчани вече е насочен към финала срещу ЦСКА, където, по думите на специалиста, всичко остава отворено.

"Всичко може да се случи в един финал. Очаквам хубав мач и се надявам нашите играчи да се справят“, допълни наставникът.


#Душан Косич #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Арда Кърджали

