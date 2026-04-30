Локомотив Пловдив и Арда не се победиха в оспорван двубой на "Лаута“

Локомотив Пловдив и Арда Кърджали завършиха 1:1 в динамичен и изпълнен с положения двубой, в който и двата отбора могат да съжаляват за изпуснатата победа.

Домакините поведоха още в 17-ата минута чрез Каталин Иту, който се възползва от грешка в отбраната на гостите и реализира с прецизен удар от границата на наказателното поле.

След почивката Арда повиши темпото и стигна до изравняване в 64-ата минута, когато Лъчезар Котев се възползва от разбъркване в наказателното поле и прати топката в мрежата за 1:1.

До края на срещата двата отбора си размениха опасности, като гостите стигнаха и до отменен гол на Бирсент Карагарен заради засада. В добавеното време попадение на Арда също не бе зачетено по същата причина.

Най-чистото положение за победа се откри пред Самаке в края, но той пропусна от отлична позиция сам срещу вратаря.

В крайна сметка равенството остави усещане за пропусната възможност и за двата тима, които показаха желание за победа, но не успяха да намерят решаващия удар.