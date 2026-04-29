БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦСКА се класира на финала за Купата на България след нулево равенство с Лудогорец
Чете се за: 02:45 мин.
СПЕЦИАЛНО: Провокации в ефир – какво показват...
Чете се за: 04:10 мин.
Разкриха подземен „наркоград" в бивша мина...
Чете се за: 02:17 мин.
Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти...
Чете се за: 05:07 мин.
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове,...
Чете се за: 01:42 мин.
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Чете се за: 03:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА се класира на финала за Купата на България след нулево равенство с Лудогорец

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Възпитаниците на Христо Янев са амбицирани да завършат сезона с трофей.

ЦСКА
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА се класира на финала за Купата на България. "Армейците" стигнаха до нулево равенство с Лудогорец във втория полуфинален мач. По този начин столични надвиха своя съперник с общ резултат 2:1, след победата със същия резултат в Разград.

Преди първия съдийски сигнал спортният директор на домакините Бойко Величков награди фена на ЦСКА Карлос Насар, който завоюва четвърта европейска титла на първенството по вдигане на тежести в Батуми, Грузия.

Първият точен изстрел през първото полувреме на Националния стадион "Васил Левски" дойде в 7-ата минута. Хендрик Бонман улови изстрел по земя на Макс Ебонг.

Четири минути по-късно гостите отговориха с шут на Ерик Маркуш от вътрешността на наказателното поле. Фьодор Лапоухов изби изстрела на бразилеца.

В хода на първата част двата отбора отправиха по два точни удара, но до гол не се стигна.

След почивката по-опасните ситуации отново бяха на сметката на домакините Хендрик Бонман улови изстрели на Леандро Годой.

Единственият точен изстрел за разградчани през втората част дойде в 82-ата минута. Фьодор Лапоухов изби в ъглов удар шут на резервата Бърнард Текпетей.

През миналия сезон Лудогорец спечели трофея, като победи именно ЦСКА на финал с минималното 1:0 с гол на Кайо Видал.

Двата отбора ще се изправят един срещу друг отново на Националния стадион в неделя, 3 май, но в мач за първенство.

Във финала на 20-и май, отново на Националния стадион, "червените" ще срещнат победителя от втория полуфинал между Локомотив Пловдив и Арда Кърджали. "Смърфовете" спечелиха първия мач с 4:0.

Свързани статии:

Купа на България: ЦСКА - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
Снимки от втория полуфинал за Купата на България между ЦСКА и...

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
1
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн. контрабандни цигари
2
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на червено и източване на средства
3
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
4
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила
5
Разклатените ЦСКА и Лудогорец се сблъскват в решителен сблъсък за финала на Купата на България
6
Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
5
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
Още от: Футбол

Бойко Величков: Заслужено сме на финал
Георги Илиев: Мачът с Локомотив Пловдив ще бъде по-тежък и от този Георги Илиев: Мачът с Локомотив Пловдив ще бъде по-тежък и от този
Чете се за: 01:50 мин.
Пер-Матиас Хьогмо: Последните 10 минути в Разград ни костваха класирането на финал Пер-Матиас Хьогмо: Последните 10 минути в Разград ни костваха класирането на финал
Чете се за: 02:42 мин.
Христо Янев: Феновете са сърцето, аз трябва да съм разума Христо Янев: Феновете са сърцето, аз трябва да съм разума
Чете се за: 04:00 мин.
ЦСКА награди Карлос Насар за четвъртата му европейска титла ЦСКА награди Карлос Насар за четвъртата му европейска титла
Чете се за: 00:35 мин.
Водещи новини

ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
На прага на новия парламент: Трескава подготовка преди тържественото заседание на 52-рото НС На прага на новия парламент: Трескава подготовка преди тържественото заседание на 52-рото НС
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Схема за празни рафтове и пълни джобове: Държавата закрива "Магазин за хората" Схема за празни рафтове и пълни джобове: Държавата закрива "Магазин за хората"
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Отиде си режисьорът Димитър Аврамов – един от създателите на "Всяка неделя" Отиде си режисьорът Димитър Аврамов – един от създателите на "Всяка неделя"
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Изпълнителна агенция „Пътища“ окупираха Община Бойчиновци
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Провокации в ефир – какво показват резултатите...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Последно сбогом с Михаил Заимов (СНИМКИ)
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Двама евреи бяха атакувани с нож в квартал на Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ