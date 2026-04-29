ЦСКА се класира на финала за Купата на България след нулево равенство с Лудогорец

ЦСКА се класира на финала за Купата на България. "Армейците" стигнаха до нулево равенство с Лудогорец във втория полуфинален мач. По този начин столични надвиха своя съперник с общ резултат 2:1, след победата със същия резултат в Разград.

Преди първия съдийски сигнал спортният директор на домакините Бойко Величков награди фена на ЦСКА Карлос Насар, който завоюва четвърта европейска титла на първенството по вдигане на тежести в Батуми, Грузия.

Първият точен изстрел през първото полувреме на Националния стадион "Васил Левски" дойде в 7-ата минута. Хендрик Бонман улови изстрел по земя на Макс Ебонг.

Четири минути по-късно гостите отговориха с шут на Ерик Маркуш от вътрешността на наказателното поле. Фьодор Лапоухов изби изстрела на бразилеца.

В хода на първата част двата отбора отправиха по два точни удара, но до гол не се стигна.

След почивката по-опасните ситуации отново бяха на сметката на домакините Хендрик Бонман улови изстрели на Леандро Годой.

Единственият точен изстрел за разградчани през втората част дойде в 82-ата минута. Фьодор Лапоухов изби в ъглов удар шут на резервата Бърнард Текпетей.

През миналия сезон Лудогорец спечели трофея, като победи именно ЦСКА на финал с минималното 1:0 с гол на Кайо Видал.

Двата отбора ще се изправят един срещу друг отново на Националния стадион в неделя, 3 май, но в мач за първенство.

Във финала на 20-и май, отново на Националния стадион, "червените" ще срещнат победителя от втория полуфинал между Локомотив Пловдив и Арда Кърджали. "Смърфовете" спечелиха първия мач с 4:0.