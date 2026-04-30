Александър Тунчев: Показахме характер и воля

Старши треньорът на Арда Кърджали Александър Тунчев изрази задоволство от представянето на своя тим при равенството 1:1 срещу Локомотив Пловдив, въпреки че резултатът не бе достатъчен за продължаване напред в турнира за Купата на България.

След тежката загуба с 0:4 в първия двубой, тимът от Кърджали показа различно лице в реванша на „Лаута“, но пропуските пред гола се оказаха решаващи.

""Резултатът можеше да бъде различен, ако не беше вратарят на Локомотив Пловдив. Създадохме ситуации, но отново допуснахме елементарна грешка при гола. След това стана трудно“, коментира Тунчев.

Наставникът подчерта, че прибързаните решения в завършващата фаза са попречили на отбора да извлече максимума от създадените положения.

"Когато си загубил първия мач с 0:4, търсиш промяна още на полувремето и това води до грешки. Въпреки това съм доволен, че момчетата показаха характер и воля и се опитаха да направят нещо повече“, добави той.

В крайна сметка Арда Кърджали напуска турнира, но остави позитивни сигнали с представянето си във втория мач срещу пловдивчани.