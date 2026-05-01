Делегацията на БФС взе участие в 76-ия Конгрес на ФИФА

Делегацията на Българския футболен съюз (БФС), водена от президента Георги Иванов, взе участие в 76-ия Конгрес на ФИФА, който се проведе на 30 април във Ванкувър, Канада. В състава на българската делегация бяха още заместник-изпълнителните директори Ивета Банкова и Добрин Гьонов.

Ден по-рано представителите на БФС участваха и в работна среща на страните членки на УЕФА, на която бяха обсъдени основните теми от предстоящия Конгрес на ФИФА, както и ключови въпроси, свързани с развитието на европейския и световния футбол.

Форумът във Ванкувър събра представители на членуващите асоциации на световната футболна централа и бе вторият Конгрес на ФИФА, провеждан в Канада след този в Монреал през 1976 година. Сред участниците бяха и официалните представители на България, като присъствието на делегацията на БФС затвърди активната роля на българския футбол в международния институционален диалог.

По време на Конгреса президентът на ФИФА Джани Инфантино многократно подчерта, че основен принцип на световната централа остава равнопоставеността между всичките 211 членуващи асоциации. Според него всяка национална федерация има еднаква стойност в глобалното футболно семейство, а всяко дете по света трябва да има вярата, че може да достигне най-високото ниво във футбола – независимо откъде идва.

Сред основните акценти бе подготовката за световното първенство през 2026 г., което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. Потвърдено бе и участието на Иран сред класиралите се национални отбори за Мондиала, а ФИФА акцентира върху идеята шампионатът да бъде символ на обединение, хармония и уважение между народите.

Специално внимание беше отделено и на развитието на младите таланти. Арсен Венгер представи програмата Talent Development Scheme – глобалната стратегия на ФИФА за идентифициране, развитие и подкрепа на футболни таланти по света. В рамките на Talent Development Cycle вече 136 държави са включени в процеса, а 55 академии функционират по програмата на ФИФА, като предстои стартиране на подобен проект и в България – важна стъпка за дългосрочното развитие на младите футболисти у нас.

В рамките на Конгреса бе поставен акцент и върху съдийството на предстоящото световно първенство. Ръководителят на съдийското направление на ФИФА Пиерлуиджи Колина гарантира, че ще бъдат поддържани най-високи стандарти на арбитраж по време на Мондиал 2026. Подчертан бе строгият, структуриран и ежедневен подготвителен процес за съдиите, избрани за турнира, с фокус върху постоянството, физическата подготовка и правилното вземане на решения под напрежение.

Сред важните решения на Конгреса бе и потвърждението, че следващият – 77-и Конгрес на ФИФА през 2027 година – ще се проведе в Мароко. Именно тогава Джани Инфантино официално ще се кандидатира за нов президентски мандат начело на световната футболна централа.

Бе одобрен и Годишният отчет на ФИФА за 2025 година, като организацията отчете рекордни инвестиции по програмата FIFA Forward – основният механизъм за развитие и подкрепа на националните федерации по света. Очакваните приходи за следващия четиригодишен цикъл възлизат на около 14 милиарда долара, като приблизително 75% от тях идват от европейските пазари – ясен показател за водещата роля на Европа в глобалната футболна икономика.

Допълнително, Съветът на ФИФА вече утвърди увеличение с 15% на финансовото разпределение за всички 48 участници на Мондиал 2026, като общият фонд достига 871 милиона долара.

Отчетени бяха и много добрите резултати от световното клубно първенство, което ФИФА определя като стратегически важен проект за развитието на клубния футбол в световен мащаб и за разширяването на международния календар.

Особено внимание беше отделено и на глобалната борба срещу дискриминацията, като Конгресът премина под ясно изразеното послание „Say No to Discrimination. Say No to Racism!“. ФИФА отчете реален и значим напредък в тази посока, а сред новите мерки бе и одобрението на IFAB за директен червен картон при опит на играчи да прикриват дискриминационно поведение чрез закриване на устата по време на комуникация на терена.

Конгресът завърши с посланието на Джани Инфантино за още по-сериозни инвестиции, развитие и глобално разширяване на футболната игра.