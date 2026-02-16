Магнус Карлсен е първият световен шампион по шахмат свободен стил

Шахматната звезда Магнус Карлсен триумфира в първото световно първенство по шахмат свободен стил, проведено на германското балтийско крайбрежие.

На финала в замъка Вайсенхаус 35-годишният норвежец се наложи над американеца Фабиано Каруана след четири партии и спечели двубоя с 2.5:1.5 точки.

Свободният стил в шахмата се отличава с това, че подредбата на фигурите на втория ред се определя чрез жребий. Така се елиминират добре познатите дебютни схеми и защитни стратегии, а акцентът пада върху креативността и адаптивността на състезателите още от първите ходове.

Карлсен, който се отказа от класическата си световна титла, в момента притежавана от Гукеш Домараджу, получи чек за 100 000 долара за успеха си в дебютното издание на надпреварата.