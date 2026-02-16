БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Магнус Карлсен е първият световен шампион по шахмат свободен стил

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Норвежецът победи Фабиано Каруана с 2.5:1.5 във финала в замъка Вайсенхаус и спечели 100 000 долара

магнус карлсен първият световен шампион шахмат свободен стил
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Шахматната звезда Магнус Карлсен триумфира в първото световно първенство по шахмат свободен стил, проведено на германското балтийско крайбрежие.

На финала в замъка Вайсенхаус 35-годишният норвежец се наложи над американеца Фабиано Каруана след четири партии и спечели двубоя с 2.5:1.5 точки.

Свободният стил в шахмата се отличава с това, че подредбата на фигурите на втория ред се определя чрез жребий. Така се елиминират добре познатите дебютни схеми и защитни стратегии, а акцентът пада върху креативността и адаптивността на състезателите още от първите ходове.

Карлсен, който се отказа от класическата си световна титла, в момента притежавана от Гукеш Домараджу, получи чек за 100 000 долара за успеха си в дебютното издание на надпреварата.

#Световен шампион по шахмат #Магнус Карлсен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
2
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
3
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
2
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
3
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
4
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
5
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
6
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"

Още от: Още

Кенийска следа върху снега: Иса Лаборд и мечтата, която стопля Олимпийските игри
Кенийска следа върху снега: Иса Лаборд и мечтата, която стопля Олимпийските игри
Олимпийско утро 16.02.2026 г. Олимпийско утро 16.02.2026 г.
Габриел Петров завърши седми на Световната купа на шпага за кадети Габриел Петров завърши седми на Световната купа на шпага за кадети
Чете се за: 02:05 мин.
Великобритания се поздрави със златните медали в смесените отбори по скелетон Великобритания се поздрави със златните медали в смесените отбори по скелетон
Чете се за: 01:45 мин.
Володя Златев: Златните момичета в бадминтона са на европейския връх Володя Златев: Златните момичета в бадминтона са на европейския връх
Чете се за: 01:22 мин.
Спортни новини 15.02.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 15.02.2026 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите настояват за справедливо решение След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите настояват за справедливо решение
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
София предлага нови правила за прием в ясли и детски градини София предлага нови правила за прием в ясли и детски градини
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Застудяване и сняг се очакват тази седмица Застудяване и сняг се очакват тази седмица
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Ключова седмица в очакване на служебен кабинет и дата за избори
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Поройни дъждове в Петрич - какви са щетите?
Чете се за: 01:05 мин.
Регионални
Арест на бивш украински министър - той е задържан докато опитвал да...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
В навечерието на Лунната Нова година - празненствата в Китай вече...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ