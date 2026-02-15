Габриел Петров завърши седми на Световната купа на шпага за кадети

Габриел Петров завърши 7-и за Световната купа кадети шпага във Вършац (Сърбия). Турнирът Star Cup 2026 събра 45 състезатели от 8 държави, сред които и 9 българи. Най-добре от тях се представи Габриел Петров, който зае 7-о място в крайното класиране. Възпитаникът на фехтовален клуб Пентатлон излезе от групите с 5 победи и 1 загуба.



В елиминациите той продължи силната си игра като отстрани последователно Ясен Даков от България с 15:13 и Щефан Попа от Румъния с 15:10 в двубоя за място на полуфиналите Петров отстъпи пред Хамза Суша от Египет с 13:15.

От групите излязоха и Християн Василев, Матей Йорданов, Мартин Русев, Даниел Куртаков и Ясен Даков. Първия кръг на елиминациите премина Матей Йорданов, който победи с 15:12 Джит Пинг Чоу от Китай, а след загуба в следващия кръг от Хориа Младин от Румъния с 9:15 завърши турнира на 16 място.

В надпреварата на младежите участваха 186 шпажисти от 31 държави. България беше представена от 12 състезатели, като най-добре се представи Филип Юсмен, който зае 24 място в крайното класиране. Даниел Куртаков раздели 86-87 място с Мартин Русев, Габриел Петров е 89-и, Явор Денчев е 120-ти.

В отборната надпревара се включиха 16 тима, като Явор Денчев, Габриел Петров, Теодор Петров и Филип Юсмен се класираха на 12 място. Те отстъпиха в първия кръг на елиминациите пред Украйна с 36:45. В срещите за разпределение на местата от 9 до 16 българите победиха Чехия с 31:30, след това отстъпиха пред Испания с 32:45 и загубиха от Япония с 29:45, което ги изпрати на 12 място в крайното класиране.