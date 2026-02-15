БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Габриел Петров завърши седми на Световната купа на шпага за кадети

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Турнирът Star Cup 2026 събра 45 състезатели от 8 държави, сред които и 9 българи.

Габриел Петров
Снимка: Българска федерация по фехтовка
Слушай новината

Габриел Петров завърши 7-и за Световната купа кадети шпага във Вършац (Сърбия). Турнирът Star Cup 2026 събра 45 състезатели от 8 държави, сред които и 9 българи. Най-добре от тях се представи Габриел Петров, който зае 7-о място в крайното класиране. Възпитаникът на фехтовален клуб Пентатлон излезе от групите с 5 победи и 1 загуба.

В елиминациите той продължи силната си игра като отстрани последователно Ясен Даков от България с 15:13 и Щефан Попа от Румъния с 15:10 в двубоя за място на полуфиналите Петров отстъпи пред Хамза Суша от Египет с 13:15.

От групите излязоха и Християн Василев, Матей Йорданов, Мартин Русев, Даниел Куртаков и Ясен Даков. Първия кръг на елиминациите премина Матей Йорданов, който победи с 15:12 Джит Пинг Чоу от Китай, а след загуба в следващия кръг от Хориа Младин от Румъния с 9:15 завърши турнира на 16 място.

В надпреварата на младежите участваха 186 шпажисти от 31 държави. България беше представена от 12 състезатели, като най-добре се представи Филип Юсмен, който зае 24 място в крайното класиране. Даниел Куртаков раздели 86-87 място с Мартин Русев, Габриел Петров е 89-и, Явор Денчев е 120-ти.

В отборната надпревара се включиха 16 тима, като Явор Денчев, Габриел Петров, Теодор Петров и Филип Юсмен се класираха на 12 място. Те отстъпиха в първия кръг на елиминациите пред Украйна с 36:45. В срещите за разпределение на местата от 9 до 16 българите победиха Чехия с 31:30, след това отстъпиха пред Испания с 32:45 и загубиха от Япония с 29:45, което ги изпрати на 12 място в крайното класиране.

#Габриел Петров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
3
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
5
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
6
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
2
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
4
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
5
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
6
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...

Още от: Още

Великобритания се поздрави със златните медали в смесените отбори по скелетон
Великобритания се поздрави със златните медали в смесените отбори по скелетон
Володя Златев: Златните момичета в бадминтона са на европейския връх Володя Златев: Златните момичета в бадминтона са на европейския връх
Чете се за: 01:22 мин.
Спортни новини 15.02.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 15.02.2026 г., 20:50 ч.
Канада се разправи с Франция на хокей на лед Канада се разправи с Франция на хокей на лед
Чете се за: 01:25 мин.
Лора Христова и Милена Тодорова с историческо участие в масовия старт на Олимпиадата Лора Христова и Милена Тодорова с историческо участие в масовия старт на Олимпиадата
Чете се за: 01:17 мин.
Петя Неделчева: Най-много ме зарадва това, че спечелихме златен медал в бадминтона Петя Неделчева: Най-много ме зарадва това, че спечелихме златен медал в бадминтона
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали
Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана" връхлетя Италия, Испания и Франция Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана" връхлетя Италия, Испания и Франция
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Кая Калас: Европа не е готова да определи конкретна дата за...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Протестите в Сърбия: Многохилядна антиправителствена демонстрация в...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Марко Рубио: Не искаме Европа да бъде васал на САЩ, искаме да сме...
Чете се за: 01:27 мин.
САЩ и Канада
"Като птица феникс възроди църквата ни": Протест в Сливен...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ