Лора Христова и Милена Тодорова с историческо участие в масовия старт на Олимпиадата

Лора Христова и Милена Тодорова заслужиха правото да се състезават в масовия старт на 12.5 километра на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Христова си осигури квота след бронзовия медал в индивидуалната дисциплина, а Тодорова след четвъртото място в спринта и 14-ата позиция в преследването. Така за първи път в историята две български биатлонистки ще стартират в масов старт на Олимпиада.

Именно дисциплината, която събира на старта само най-добрите 30 състезателки в турнира.

Надпреварата е насрочена за 21 февруари от 15:15 часа българско време.

До момента единствената българка, участвала в масов старт на зимни Игри, бе олимпийската шампионка Екатерина Дафовска. Тя финишира осма в Торино през 2006 година, когато дисциплината дебютира в олимпийската програма, след като осем години по-рано спечели златото в индивидуалната надпревара на 15 километра в Нагано 1998.

С участието на Христова и Тодорова българският биатлон записва още една историческа страница на Игрите в Италия.