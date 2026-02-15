Канада се разправи с Франция на хокей на лед

Националният отбор на Канада по хокей на лед завърши безгрешно участието си в груповата фаза на Зимни олимпийски игри 2026, след като записа трета поредна победа и събра пълен актив от 9 точки. В последния си мач от група „А“ деветкратните олимпийски шампиони разгромиха Франция с категоричното 10:2 (3:1, 3:0, 4:1).

Канадците наложиха високо темпо още от първата третина и не оставиха съмнение в превъзходството си. Маклин Селебрини се отличи с два гола, а по веднъж се разписаха Том Уилсън, Деван Тейвс, Марк Стоун, Кейл Макар, Сидни Кросби, Конър МакДейвид, Бо Хорват и Брандън Хагел. Атакуващата мощ на „кленовите листа“ отново бе на висота, като тимът демонстрира отлична ефективност и дълбочина в състава.

Французите успяха да отговорят чрез Флоран Дуай и Саша Трале, но разликата в класите бе очевидна. Въпреки тежката загуба, Франция продължава към плейофния кръг, където ще търси място сред най-добрите осем.

Канада си осигури директна квота за четвъртфиналите и ще очаква своя съперник след изиграването на плейофните срещи.