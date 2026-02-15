БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Селекционерът на националките отличи характера на отбора след историческата титла в Истанбул

Петя Неделчева: Най-много ме зарадва това, че спечелихме златен медал в бадминтона
Слушай новината

Старши треньорът на женския национален отбор по бадминтон Петя Неделчева бе в основата на историческия триумф на България на Европейското отборно първенство в Истанбул. Българките спечелиха титлата след четири победи в пет мача, а във финала се наложиха над силния състав на Дания.

"Чувството е уникално. Измина една много силна седмица. Имаше доста напрежение, но се радвам, че момичетата още от самото начало – в първата среща с Франция – излязоха на 100% и я спечелихме. После с Турция изиграхме тактически подход, като бяхме с по-слабия състав, а за излизане от групите с Чехия играхме пак на максимум. Вече на полуфинала очаквахме да ни се падне пак Турция.", каза удовлетворената от успеха Неделчева

Тя споделя и стратегията на отбора откъм екипировка, която се отплати с победа на финала и злато.


"Заложихме на най-силните ни ракети на единично и на двойки. И днес на финала вече изненадата беше поднесена. Най-много ме зарадва това, че донесохме златен медал, разбира се. Имахме бронз, имахме сребро и вече завършихме със златен медал“, заяви Неделчева след успеха.

Селекционерът подчерта и значението на младите състезателки в отбора.

"Надявам се всичките тези млади момичета, които бяха част от състава, вече да са бъдещето и да печелят също златни медали на европейската сцена. Продължаваме напред – тази година ни предстоят Европейско и Световно първенство, а догодина и Европейските игри в същата зала. Ако успеем да класираме състезатели във всички дисциплини, ще бъде невероятно.“

В шампионския състав на България бяха Стефани Стоева, Габриела Стоева, Калояна Налбантова, Гергана Павлова, Цветина Попиванова, Елена Попиванова и Мария Мицова.

#европейско отборно първенство по бадминтон 2026 г. #Петя Неделчева #България

