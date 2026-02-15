БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за...
Чете се за: 02:00 мин.
От началото на годината: Потреблението на ток се...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Милано/Кортина 2026: Биатлон, жени - преследване 10 км (ГАЛЕРИЯ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
Милано/Кортина 2026: Биатлон, жени - преследване 10 км (ГАЛЕРИЯ)
Слушай новината

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около действията на МВР
3
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около...
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
4
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
5
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово
6
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в...

Най-четени

Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
1
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
2
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
3
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
4
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
5
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
6
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...

Още от: Milano Cortina 2026

Бащата на Лора Христова: Очакваме големи резултати от нея
Бащата на Лора Христова: Очакваме големи резултати от нея
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
34777
Чете се за: 20:00 мин.
Блестяща Лора Христова завърши седма с 20 от 20 при стрелбата, Милена Тодорова 14-а в преследването на 10 км в Милано/Кортина Блестяща Лора Христова завърши седма с 20 от 20 при стрелбата, Милена Тодорова 14-а в преследването на 10 км в Милано/Кортина
Чете се за: 02:27 мин.
Федерика Бриньоне взе титлата в гигантския слалом за жени на Зимните олимпийски игри Федерика Бриньоне взе титлата в гигантския слалом за жени на Зимните олимпийски игри
Чете се за: 02:10 мин.
Норвегия се завърна на олимпийския връх в отборната щафета по ски бягане за мъже Норвегия се завърна на олимпийския връх в отборната щафета по ски бягане за мъже
Чете се за: 01:57 мин.
Гледайте битката за олимпийските отличия в гигантския слалом при дамите в ефира на БНТ 3 Гледайте битката за олимпийските отличия в гигантския слалом при дамите в ефира на БНТ 3
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Интензивни валежи в Община Петрич през изминалите часове (СНИМКИ)
Интензивни валежи в Община Петрич през изминалите часове (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за купуване на гласове Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за купуване на гласове
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ, оставам в партията Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ, оставам в партията
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
15 години на "Даунинг стрийт" 10 – премиерите се сменят, но котаракът Лари остава (ГАЛЕРИЯ) 15 години на "Даунинг стрийт" 10 – премиерите се сменят, но котаракът Лари остава (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 19:02 мин.
Европа
Костадин Ангелов: Към настоящия момент Делян Добрев не е депозирал...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Ролята на ЕС в новия дневен ред – сред темите на Мюнхенската...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Главен път, осеян с дупки: Жители на Елхово и региона излязоха на...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Археологически находки: Древни златни рудници са открити край...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ