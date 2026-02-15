Бащата на Лора Христова: Очакваме големи резултати от нея

Бащата на Лора Христова - Христо сподели, че е горд от представянето на дъщеря си на Зимните олимпийски игри.

След бронзовия медал в индивидуалния старт на 15 км, българската националка завърши 11-а в спринта на 7,5 км и 7-а в преследването на 10 км.

"Спокойно се преживяват изстрелите на Лора Христова - 20 от 20. Големи резултати чакаме. Удовлетворен съм и се радвам. Благодаря на подкрепата на целия състав", сподели той в интервю за БНТ.

Биатлонистката е изпитала болки в кръста преди преследването на 10 км.

"За мен състезанията са лесни за гледане. Щастието е равно на очакванията минус реалността. Днес каза, че малко я боли кръста, но по всяка вероятност е по-спокойна. Казах й приятен старт. Пожелавам й да е здрава и да постигне целите и мечтите си", допълни гордият родител.

Вижте цялото интервю във видеото.