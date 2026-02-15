Великобритания стана олимпийски шампион в смесеното отборно състезание по сноубордкрос на Игрите в Милано-Кортина. Хю Найтингейл и Шарлът Банкс спечелиха надпреварата в дисциплината, която за втори път е част от олимпийската програма.

Найтингейл имаше минимален пасив в първата част на състезанието, който съотборничката му Банкс навакса със силно спускане. Банкс и Найтингейл са световни шампиони от 2023 година в Грузия, а също така се качиха на подиума в Световната купа през декември. Двамата записаха най-доброто постижение за Великобритания на сняг на Зимни олимпийски игри.

За среброто се пребориха представителите на домакините от Италия Лоренцо Сомарива и Микела Мойоли, а Мойоли добави отборното отличие към бронзовия медал, който спечели в състезанието при жените по-рано на Олимпиадата. Италианците останаха на 0.43 секунди от победителите.

На трета позиция се нареди Франция в състав Лоан Боцоло и Леа Каста с изоставане от 0.55 секунди.

Четвърти, последни в големия финал завършиха австралийците Адам Ламбърт и актуалната шампионка при жените Джоузи Баф.

И двата отбора на олимпийския шампион от 2022 година САЩ не успяха да преодолеят четвъртфиналите. Първенецът в дисциплината от Пекин - 44-годишният Ник Баумгартнер, тогава в тандем с Линдзи Джакобелис, сега си партнираше с Фей Телен, но двамата останаха четвърти, последни в третия четвъртфинал.