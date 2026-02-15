БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно...
Чете се за: 02:05 мин.
Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за...
Чете се за: 02:00 мин.
От началото на годината: Потреблението на ток се...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Великобритания стана олимпийски шампион в смесеното отборно състезание по сноубордкрос

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Хю Найтингейл и Шарлът Банкс стигнаха до златните медали.

Хю Найтингейл Шарлът Банкс
Снимка: БТА
Слушай новината

Великобритания стана олимпийски шампион в смесеното отборно състезание по сноубордкрос на Игрите в Милано-Кортина. Хю Найтингейл и Шарлът Банкс спечелиха надпреварата в дисциплината, която за втори път е част от олимпийската програма.

Найтингейл имаше минимален пасив в първата част на състезанието, който съотборничката му Банкс навакса със силно спускане. Банкс и Найтингейл са световни шампиони от 2023 година в Грузия, а също така се качиха на подиума в Световната купа през декември. Двамата записаха най-доброто постижение за Великобритания на сняг на Зимни олимпийски игри.

За среброто се пребориха представителите на домакините от Италия Лоренцо Сомарива и Микела Мойоли, а Мойоли добави отборното отличие към бронзовия медал, който спечели в състезанието при жените по-рано на Олимпиадата. Италианците останаха на 0.43 секунди от победителите.

На трета позиция се нареди Франция в състав Лоан Боцоло и Леа Каста с изоставане от 0.55 секунди.

Четвърти, последни в големия финал завършиха австралийците Адам Ламбърт и актуалната шампионка при жените Джоузи Баф.

И двата отбора на олимпийския шампион от 2022 година САЩ не успяха да преодолеят четвъртфиналите. Първенецът в дисциплината от Пекин - 44-годишният Ник Баумгартнер, тогава в тандем с Линдзи Джакобелис, сега си партнираше с Фей Телен, но двамата останаха четвърти, последни в третия четвъртфинал.

#Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
3
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово
5
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в...
Археологически находки: Древни златни рудници са открити край кърджалийското село Стремци
6
Археологически находки: Древни златни рудници са открити край...

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
2
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
4
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
5
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
6
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...

Още от: Зимни

Весела Лечева: Българските биатлонистки затвърдиха мястото си като част от елита на тези Игри
Весела Лечева: Българските биатлонистки затвърдиха мястото си като част от елита на тези Игри
Лора Христова и Милена Тодорова с историческо участие в масовия старт на Олимпиадата Лора Христова и Милена Тодорова с историческо участие в масовия старт на Олимпиадата
Чете се за: 01:17 мин.
Швейцария постигна победа след продължения над Чехия на олимпийския турнир по хокей Швейцария постигна победа след продължения над Чехия на олимпийския турнир по хокей
Чете се за: 02:05 мин.
Милано/Кортина 2026: Биатлон, жени - преследване 10 км (ГАЛЕРИЯ) Милано/Кортина 2026: Биатлон, жени - преследване 10 км (ГАЛЕРИЯ)
Лора Христова: Доволна съм и си поставям отличен Лора Христова: Доволна съм и си поставям отличен
Чете се за: 01:20 мин.
Милена Тодорова: Трябва да сме много доволни от представянето ни на Игрите Милена Тодорова: Трябва да сме много доволни от представянето ни на Игрите
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана" връхлетя Италия, Испания и Франция Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана" връхлетя Италия, Испания и Франция
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация" Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Кая Калас: Европа не са готова да определи конкретна дата за членство на Украйна в ЕС Кая Калас: Европа не са готова да определи конкретна дата за членство на Украйна в ЕС
Чете се за: 02:45 мин.
По света
15 години на "Даунинг стрийт" 10 – премиерите се...
Чете се за: 19:02 мин.
Европа
Марко Рубио: Не искаме Европа да бъде васал на САЩ, искаме да сме...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Румен Радев: Най-късно на 4 март ще внесем в ЦИК регистрация с...
Чете се за: 06:25 мин.
У нас
Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ, оставам в партията
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ