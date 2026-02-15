Швейцария постигна победа след продължения над Чехия на олимпийския турнир по хокей

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Кръстоносците" стигнаха до второто място в групата си.

Швейцария хокей мъже
Снимка: БТА
Слушай новината

Швейцария спечели второто място в група "В" на олимпийския турнир по хокей на лед при мъжете след победа с 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 1:0) след продължения над Чехия.

Победното попадение за "кръстоносците" вкара Деан Кукан, който се разписа 1:49 минути след началото на продължението, в което двата тима бяха с по трима полеви играчи на леда.

Срещата в Милано започна със здрава игра в защита и от двата отбора и след 20 минути имаше вкарано само едно попадения. То бе за чехите чрез Филип Хлапик.

Във втората третина обаче Швейцария направи обрат с попадения на Роман Йоси и Тимо Майер, които се разписаха в рамките на сто секунди.

Два бързи гола имаше и в третата част. Първо Чехия изравни за 2:2 чрез Радим Шимек в седмата минута, а по-малко от две минути по-късно Пиус Зутер възстанови преднината на Швейцария.

Поредното изравняване на резултата стана факт само две минути и шест секунди преди края на редовното време, като тогава точен бе Мартин Некас за 3:3.

Равенството след 60 минути осигури една точка в класирането за Чехия и две за Швейцария, но с това и двата тима изгубиха и теоретични надежди за класиране директно на четвъртфиналите на Олимпийските игри и ще трябва да преминат през плейофния кръг. Тимът на Канада пък се класира за четвъртфиналите, независимо от изхода на двубоя с Франция по-късно днес.

Канадците са първи във временното класиране с 6 точки, пред Швейцария с 5, Чехия с 4 и Франция все още без актив.

