Габриела Стоева: Историята е написана - България е европейски шампион!

България спечели историческа първа титла на Европейското отборно първенство по бадминтон за жени в Истанбул. Воденият от Петя Неделчева състав победи фаворита Дания с 3:1 във финалната среща и изкачи българския бадминтон на най-високото стъпало в Европа.

"Историята е написана! България е европейски отборен шампион при жените!“, написа в профила си в социалните мрежи Габриела Стоева – петкратна европейска шампионка на двойки заедно със сестра си Стефани Стоева.

В шампионския състав на България са още Калояна Налбантова, Гергана Павлова, Цветина Попиванова, Елена Попиванова и Мария Мицова.

За страната ни това е първо злато и общо трети медал в историята на отборното първенство при жените. Предишните отличия бяха сребро през 2016 година и бронз през 2014-а. Новият триумф слага край на десетгодишното чакане за медал и бележи най-големия успех в историята на българския женски бадминтон.