Поздравления от президента на Бразилия и световните медии за Лукас Пинейро Бротен след историческото олимпийско злато

Държавният глава на Бразилия и спортният свят приветстваха първата зимна титла в историята на страната

Лукас Пинейро Бротен се превърна в национален герой, след като донесе първия златен медал за Бразилия от зимни олимпийски игри. Триумфът му в гигантския слалом предизвика бурни реакции както в родината му, така и по света.

Президентът на страната Луиз Инасио Лула да Силва поздрави шампиона със специално послание, в което подчерта, че "този безпрецедентен резултат показва, че бразилският спорт няма граници“ и че успехът "разширява хоризонтите на спорта в нашата нация“.

Бразилските медии отразиха победата с еуфория, а телевизионните канали използваха емблематичната музика, звучала при триумфите на Айртон Сена във Формула 1. В социалните мрежи хиляди фенове определиха успеха като „нов етап“ за страната в спортове, които традиционно не са част от бразилската идентичност.

На пистата Бротен остави зад себе си действащия олимпийски шампион Марко Одермат, а след награждаването отпразнува титлата със самба на подиума – символичен жест към корените си.

Историческият успех на 25-годишния състезател, който преди време се отказа от спорта, а след това се завърна под бразилски флаг, вече е определян като едно от най-неочакваните и вдъхновяващи постижения на тези игри.

