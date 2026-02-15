Великобритания се поздрави със златните медали в смесените отбори по скелетон

Мат Уестън донесе второ злато за Великобритания в скелетона на Зимни олимпийски игри 2026, след като триумфира и в смесеното отборно състезание заедно с Табита Щьокер. Ден по-рано Уестън стана олимпийски шампион и в индивидуалната надпревара при мъжете, а с новия успех Обединеното кралство вече има три златни отличия – исторически рекорд за страната на зимни игри.

Британският тандем финишира с общо време 1:59.36 минути – нов рекорд на трасето. Второто място остана за германците Аксел Юнг и Сузане Креер, които изостанаха само на 0.17 секунди. Бронзът бе спечелен от другата двойка на Германия – Кристофер Гротеер и Жаклин Пфайфер, на 0.18 секунди от победителите.

Щьокер стартира първа за британците и записа време от 1:00.77 минути, което постави Уестън в трудна позиция – на 0.30 секунди зад германския тандем. Като последен по трасето обаче, световният номер едно демонстрира класата си с феноменално спускане от 58.59 секунди, гарантирайки втория си златен медал от Игрите. Така той стана първият британец с две златни отличия от една зимна олимпиада.

Малко не достигна за още един британски медал. Маркъс Уайът и Фрея Тарбит останаха четвърти, само на 0.1 секунди от подиума, позволявайки на Германия да вземе останалите две отличия в дисциплината.