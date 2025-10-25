Макс Верстапен спечели втората свободна тренировка в Мексико

След като пропусна първата сесия, четирикратният световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул се върна на върха във втората свободна тренировка за Гран при на Мексико Сити.

При първите бързи обиколки със средно твърди гуми колоната поведе Шарл Льоклер с Ферари, но когато пилотите се прехвърлиха на меките сликове за симулация на квалификационни обиколки, Верстапен бе по-бърз с 0,153 секунди от монегаска и даде време от 1.17,392 минута.

Трети във втората тренировка остана Андреа Кими Антонели с Мерцедес, който имаше дребен технически проблем в началото на сесията, заради който загуби малко време в бокса.

Топ 5 допълниха Ландо Норис с Макларън и Люис Хамилтън с Ферари. Другият пилот на Макларън Оскар Пиастри, който е и лидер в шампионата, завърши тренировката на 12-а позиция.