Шарл Льоклер е най-бърз в първата свободна тренировка в Мексико

от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Лидерът в генералното класиране при пилотите Оскар Пиастри с Макларън е на четвъртата позиция.

Шарл Льоклер
Снимка: БТА
Пилотът на Ферари Шарл Льоклер беше най-бърз в първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико във Формула 1. Льоклер спря хронометрите на 1:18.380 минути.

Той изпревари с 0.107 секунди Кими Антонели отбора на Мерцедес. Трети се нареди Нико Хулкенберг (Заубер), който изостана на 0.380 секунди.

Лидерът в генералното класиране при пилотите Оскар Пиастри с Макларън е на четвъртата позиция, а веднага след него са съответно Габриел Бартолето и Арвид Линдблад.

Ландо Норис и Макс Верстапен, които също имат шансове за титлата, наблюдаваха от бокса, защото девет новобранци участваха в петъчната сесия.

Втората свободна тренировка в Мексико е през нощта в събота българско време.

#Формула 1 сезон 2025

