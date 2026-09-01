Манчестър Сити се споразумя с Евертън за Илиман Ндайе

Манчестър Сити се е споразумял за сумата до 65 милиона британски лири (88 милиона долара) с Евертън за крилото Илиман Ндиайе, съобщава Press Association.

Сити ще плати 60 милиона британски лири предварително за сенегалския национал с потенциални допълнителни 5 милиона британски лири. Споразумението идва, след като Сити финализира привличането за 34,2 милиона британски лири с бразилското крило Алан от Палмейрас по-рано в понеделник.

Сити проявява интерес и към Коди Гакпо от Ливърпул, но се смята, че „червените“ не желаят да одобрят продажбата толкова късно в трансферния прозорец, без да осигурят заместник. Това накара "гражданите" да насочат вниманието си към Ндиайе, който подобно на Гакпо също беше свързван с Тотнъм, и преговорите напреднаха бързо. Очаква се 26-годишният футболист да премине медицински прегледи и да завърши трансфера си преди крайния срок във вторник.

Ндиайе, който се присъедини към Евертън от Марсилия за 15 милиона британски лири преди две години, отбеляза 6 гола миналия сезон. Той ще стане четвъртото голямо попълнение на Сити през лятото след Елиът Андерсън, Аюб Буади и Алан. Възможно е да има и други попълнения на стадион „Етихад“, като клубът продължава да бъде свързван с Енцо Фернандес от Челси.

Евертън, от своя страна, се интересува от преподписване на Джак Грийлиш от Сити за втори пореден сезон под наем, но все още нищо не е договорено.