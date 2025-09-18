БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Манчестър Сити се справи с 10 от Наполи при кошмарното завръщане на Де Бройне

от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:22 мин.
Спорт
Запази

Легендата на "гражданите" прекара само 26 минути на терена и след това трябваше да изгледа наказателната акция на бившия си отбор от пейката.

Ерлинг Холанд
Снимка: БТА
Слушай новината

Манчестър Сити (Англия) започна победоносно участието си в Шампионската лига. В един от най-очакваните сблъсъци от първия кръг на груповата фаза на най-комерсиалния европейски клубен турнир възпитаниците на Пеп Гуардиола неутрализираха италианския шампион Наполи у дома с 2:0.

Завръщането си на стадион "Етихад" направи легендата на тима от Манчестър Кевин де Бройне, който обаче беше изкупителна жертва в 26-ата минута и напусна терена, след като малко по-рано капитанът Джовани Ди Лоренцо бе изгонен с директен червен картон.

"Гражданите" поеха контрол през първото полувреме, но първата добра ситуация се откри пред неаполитанците. След центриране от ъглов удар на Матео Политано, Сам Беукема се извиси над футболистите на домакините, но Джанлуиджи Донарума спаси.

Само минута по-късно обаче дойде повратния момент в сблъсъка. Джовани Ди Лоренцо остана последен в отбраната на италианския шампион и фаулира откъсващия се Ерлинг Холанд. Първоначално нарушение не бе свирено, но след преразглеждане от ВАР, главният съдия Феликс Цвайер изгони капитана на Наполи. В 26-ата минута влезе неговият заместник Матиас Оливера, но за нещастието на всички на стадиона, замененият бе Кевин де Бройне, който бе изпратен на крака от феновете и на двата отбора.

Две минути по-рано Сити можеше да се възползва от дисбаланса в защитата на гостите и Тиджани Райндерс намери Холанд в наказателното поле, но ударът с глава на норвежкия таран мина над вратата.

В последните 15 минути на полувремето започна разстрела към вратата на неаполитанците, като първо вратарят Ваня Милинкович-Савич трябваше да спаси два далечни изстрела на Фил Фоудън и Родри съответно в 31-ата и 37-ата минута.

Четири минути по-късно сръбският страж направи нови две страхотни намеси. Двуметровият Милинкович-Савич изби удар с глава на Нико О'Райли, а при последвалия ъглов удар неутрализира и мощен опит на Йошко Гвардиол.

Във втората минута на добавеното време пък Райндерс отново се оказа на добра стрелкова позиция, а Политано, който сложи капитанската лента след изгонването на Ди Лоренцо, отклони кълбото и за малко да си вкара куриозен автогол, но ВМС отново внимаваше и предотврати напрежението.

Задушващият натиск на Манчестър Сити най-накрая даде своите плодове в 56-ата минута, когато Фил Фоудън чукна топката към Ерлинг Холанд, а норвежецът съвсем леко я засече, за да преодолее Милинкович-Савич за 1:0. Това бе и гол №50 за 25-годишния нападател в своя мач №49 в най-престижния европейски клубен турнир.

Този гол беше достатъчен на "гражданите" да се отпушат и само осем минути по-късно магически дрибъл на Жереми Доку между трима защитници на гостите бе завършен с хладнокръвен завършващ удар на белгиеца, който този сезон се превръща в един от основните играчи на Пеп Гуардиола.

Докрая на мача англичаните контролираха темпото и разиграваха спокойно преди реферът Цвайер да сложи точка на спора с последния съдийски сигнал.

Във втория кръг на груповата фаза на Шампионската лига Манчестър Сити гостува на френския Монако в първия ден на октомври. На същата дата Наполи е домакин на португалския шампион Спортинг Лисабон.

