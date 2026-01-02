Манчестър Юнайтед може да привлече Жан-Филип Матета

Нападателят на Кристъл Палас Жан-Филип Матета е трансферна цел на Манчестър Юнайтед, съобщава "Скай Спортс".

"Червените дяволи" в момента не търсят нападател, но биха били склонни да влязат на пазара, ако 28-годишният французин има желание. Кристъл Палас отказа да продаде играча за 50 милиона паунда през лятото.

Матета е в лондонския тим от 2021-а. През този сезон той има 28 двубоя във всички турнири, като отбелязва девет гола и прави две асистенции.

Transfermarkt оценява стойността на футболиста на 40 милиона евро. Договорът му с клуба е до лятото на 2027 година.