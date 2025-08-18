БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Маратонът на София се готви да посрещне над 6000 бегачи от 60 страни

Спорт
Маратонът на София се готви да посрещне над 6000 бегачи от 60 страни
София се готви да посрещне над 6000 бегачи от повече от 60 страни в тазгодишното 42-о издание на маратона.

На 11 и 12 октомври за участие в най-големия лекоатлетически маратон в България в столицата на страната ще се съберат професионални бегачи и любители, които ще премерят сили в дистанциите от 5 километра масов старт, 10 километра, полумаратон на 21,1 километра и класически маратон на 42,195 километра.

Програмата на проявата за 2025 година ще бъде по-наситена от всякога и ще обхване два поредни дни, изпълнени със състезателна енергия, културни събития и много изненади, както за състезателите, така и за публиката.

Маршрутът на надпреварата през този сезон включва някои от най-живописните кътчета в града – със старт и финал пред Националната художествена галерия на пл. "Княз Александър Първи“ и преминаване през емблематични локации като Народното събрание, Ларгото, бул. "Васил Левски“, ул. „Алабин“ " храм-паметник „Александър Невски“.

Всички успешно финиширали ще получат медал, а за основните дисциплини е предвиден награден фонд с финансови награди за класиралите се от първо до десето място. За класическата дистанция те започват от 500 лева за десето място и стигат до 6000 лева за победителя.

"Wizz Air Sofia Marathon е повече от състезание – това е събитие, където хиляди бегачи от цял свят превръщат улиците на София в оживен празник на издръжливостта, културното многообразие и международните пътувания. За нас подкрепата на това събитие означава свързване на хора от различни дестинации, но и с различни ценности – от здравословен начин на живот до еко начини за придвижване. Горди сме да подкрепяме инициатива, която е свързана както с лични постижения, така и с общата цел за една по-чиста и активна Европа“, коментира Анастасия Новак, мениджър „Корпоративна устойчивост и комуникации“ в Wizz Air.

Всички желаещи да участват в Маратона на София имат време до 30 септември да се регистрират на официалния сайт на събитието.

