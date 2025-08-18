Мария Филипова е събрала най-много точки за заместник-омбудсман, предстои кандидатурата ѝ да бъде внесена в НС

Мария Филипова събра най-много точки – 15, след изслушването пред Комисията по оценяването за заместник-омбудсман, съобщиха на сайта на институцията. Днес предстои кандидатурата ѝ да бъде внесена в Народното събрание от омбудсмана Велислава Делчева.

На второ място е класирана Марина Кисьова де Хеус с 13 точки, а Деница Димитрова получава 12 т.

Чрез институцията на омбудсмана ще отстраним всички неточности, които към момента нарушават правата на хората, заяви Филипова при изслушването си пред комисията по оценяване на кандидатите. Тя е номинирана от Асоциация „Активни потребители“. Филипова е настоящ председател на Комисията за защита на потребителите.

Тя мотивира решението да приеме номинацията с натрупания опит в различни институции. Институциите трябва да са близо до хората, те трябва да бъдат чути, разбрани, изтъкна претендентът за заместник-обществен защитник.

За създаване на национална телефонна линия към изпълнителната власт, на която при нарушение на правата им, гражданите да могат да се обаждат, се обяви още Филипова.