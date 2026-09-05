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Марко Бренер спечели спиращ дъха планински етап в Андалусия в Обиколката на Испания

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Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
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Енрик Мас остава на върха в генералното класиране.

Марко Бренер
Снимка: БГНЕС

Германският колоездач Марко Бренер спечели 14-ия етап от колоездачната Обиколка на Испания, който беше с дължина 154.6 километра от Хаен до Сиера де ла Пандера. В планинския труден етап Бренер направи истинско спиращо дъха шоу, след като даде изпепеляващо ускорение на финалните завои на финала на върха на Сиера де ла Пандера.

Голямата новина от етапа е, че лидерът в състезанието Енрик Мас удържа множество атаки в групата от преследвачи, за да запази 1-ата позиция в генералното класиране. В същото време австриецът Феликс Гал се придвижи на 2-а позиция в главното индивидуално подреждане.

Времето на Бренер е 4 часа, 15 минути и 9 секунди, а след него на 1 секунда финишира Сантяго Буитраго от Колумбия. Третата позиция на подиума в етапа беше за Кристиан Родригес (Испания) от отбора на Астана, завършил на 11 секунди.

Бренер беше част от огромна група от 45 души, които се откъснаха в началото на деня и основната група им позволи да се състезават за етапа в един жесток ден. Докато групата беше намалена на последното изкачване, се събра каре от четирима. В крайна сметка германецът преодоля задушните върхове на Андалуските планини и в личен дуел надви Сантяго Буитраго (Бахрейн Викториъс) в последния километър.

Времето на Мас в главното индивидуално класиране е 49:28.12 часа, следван от Гал на 2 минути и 6 секунди, а трети е Примож Роглич от Словения с пасив от 2:10 минути.

#Колоездачна обиколка на Испания 2026 г.

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