Мартин Минчев донесе победа на Краковия

Българският национал Мартин Минчев отбеляза единствения гол за победата на Краковия с 1:0 над Видзев Лодз в мач от петия кръг на полското първенство. След този успех тимът на Минчев се изравни на върха в класирането с Висла Плоцк.

Минчев беше точен в 69-ата минута. Отар Какабадзе с едно докосване центрира към българина, който от няколко метра не сбърка.

Десетина минути по-късно бившият футболист на Черно море отстъпи мястото си на Карол Кнап.

24-годишният Минчев има два гола и една асистенция в петте срещи от началото на сезона и затвърди добрата форма, в която се намира.