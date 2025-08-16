БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Мартин Минчев донесе победа на Краковия

Спорт
Националът вкара единствения гол в мача.

мартин минчев вкара победен гол даде успешен старт спарта прага плейофите чехия
Българският национал Мартин Минчев отбеляза единствения гол за победата на Краковия с 1:0 над Видзев Лодз в мач от петия кръг на полското първенство. След този успех тимът на Минчев се изравни на върха в класирането с Висла Плоцк.

Минчев беше точен в 69-ата минута. Отар Какабадзе с едно докосване центрира към българина, който от няколко метра не сбърка.

Десетина минути по-късно бившият футболист на Черно море отстъпи мястото си на Карол Кнап.

24-годишният Минчев има два гола и една асистенция в петте срещи от началото на сезона и затвърди добрата форма, в която се намира.

#ФК Краковия #Мартин Минчев

