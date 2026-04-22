Мащабно учение за действия при бедствени ситуации на Летище Пловдив (СНИМКИ)

Мащабно учение за действия при бедствени ситуации се провежда на Летище Пловдив днес.

В него участват служители на аеропорта, "Гранична полиция", пожарната, военни от авиобаза "Крумово" и доброволци на БЧК.

Подобно учение, чиято цел е да синхронизира действията на всички служби, които отговорят за безопасността на летището, не е правено от 2012 година.

В рамките на учението беше разигран сценарий, при който самолет с пътници се удря в птица след излитането си и двигателят му се подпалва. Симулацията не попречи на редовните полети, които се изпълняваха по график.