Маздрашки и Шейнгезихт отпаднаха от турнир в Испания

Анас Маздрашки допусна поражения в днешните си два мача на турнира по тенис на твърда настилка в Алкала де Енарес, Испания с награден фонд 25 хиляди долара.

Във втория кръг на основната схема на сингъл поставеният под №8 загуби от Питер де Ланге (Нидерландия) с 6:4, 2:6, 2:6 за 1:51 час.

В турнира на двойки Маздрашки отпадна на четвъртфиналите. Той и неговият партньор Карлес Ернандес (Испания) отстъпиха пред поставените под №1 Исан Валиенте и Бенджамин Лопес (Испания) с 1:6, 6:4, 4-10 за 70 минути на корта.

Поражение допусна и другият български представител Леонид Шейнгезихт. Той и партньорът му Ярослав Демин (Русия), №4 в схемата, бяха надиграни от французите Матео Бивол и Матис Пикар с 5:7, 3:6 за 73 минути.