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Мъж и жена са задържани за измама за над 707 000 евро

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арест - белезници - задържан - затвор
Снимка: илюстративна
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Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност мъж и жена за измама, при която на осем души е причинена имотна вреда в особено големи размери. Общата стойност на щетите е 707 679,09 евро или 1 384 100 лева.

Според събраните до момента доказателства, в периода от септември 2023 г. до април 2024 г. обвиняемите в условията на продължавано престъпление, самостоятелно и в съучастие, са въвели в заблуждение осем души.

На потърпевшите било обяснявано, че ако изтеглят кредити и предоставят получените средства на определено дружество, то ще поема ежемесечно вноските по кредитите им. На хората било обещавано и обезпечаване с недвижими имоти.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 211, във връзка с чл. 209, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс. За престъплението законът предвижда наказание от 3 до 10 години затвор.

С постановление на наблюдаващия прокурор двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа.

Прокуратурата е внесла в съда искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража". Съдът е уважил искането и е постановил двамата да останат в ареста.

Определението подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.

#имотна измама #арести

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