БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мъжкият отбор на България остана четвърти на Балканиадата по спортна гимнастика в Задар

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Запази

Утре са квалификациите при жените.

Мъжкият отбор на България остана четвърти на Балканиадата по спортна гимнастика в Задар
Слушай новината

Отборът на България в състав Павел Попов, Михаил Божанин, Борис Караджинов, Радослав Чаушев, Борислав Жеков и Наско Миков завърщи на четвърто място в класирането при мъжете на Балканското първенство по спортна гимнастика в Задар (Хърватия).

Националите събраха актив от 199.793 точки. Шампиони с 210.127 точки са състезателите на Унгария.

Борислав Жеков спечели бронзов медал в многобоя в трета възрастова група (16-17 години), като събра сбор от шестте изигравания 69.265 точки. Българинът се класира за финалите на кон с гривни (11.033 точки, пета оценка), халки (11.366, втора оценка), прескок (12.533, втора оценка), успоредка (11.633, трета оценка) и на висилка (10.700, седма оценка). На земя е 14-и с 11.400 точки.

В същата възраст Наско Миков се нареди на шесто място в многобоя с 68.698 точки. Състезателят на Пирин Благоевград ще се бори за отличията на земя (12.566 точки, осма оценка), кон с гривни (10.500, седма оценка), халки (11.333, трета оценка) и на прескок (13.700, първа по сила оценка). На успоредка Миков е 11-и с 10.433 точки, а на висилка в 10-и с 10.166.

Във втора група (14-15 години) Борис Караджинов с актив от 66.230 точки се класира осми. Гимнастикът на ЦСКА намери място в топ 8 на кон с гривни (10.866, седма оценка), халки (10.866, осма оценка), прескок (11.866, пета оценка), успоредка (10.666, осма оценка). На земя е 9-и с 11.900 точки, на висилка е 13-и с 10.066 точки.

Радослав Чаушев е 13-и в многобоя с 57.631 точки - земя (11.200, 14-а оценка), кон с гривни (9.666, 12-а оценка), халки (8.800, 13-а оценка), прескок (9.733 точки), успоредка (8.166, 13-а оценка), висока (10.066, 12-а оценка).

Във възраст 12-13 години Павел Попов е 10-и в многобоя с 61.598 точки и е финалист на халки (10.500 точки, четвърта оценка) и на висилка (9.566, осма оценка). На земя е 11-и с 11.166 точки, кон с гривни е 10-и с 10.100, на прескок е с 10.033 точки, на успоредка е 10-и с 10.233 точки.

Михаил Божанин е с 16-а позиция в многобоя с актив от 58.932 точки - земя (10.533 точки, 19-а оценка), кон с гривни (9.000 точки, 16-а оценка), халки (9.833 точки, 12-а оценка), прескок (10.466 точки), успоредка (9.200 точки, 19-а оценка), висилка (9.900 точки, 13-а оценка).

Общо българските гимнастици ще играят на 15 финала на отделните уреди.

Утре са квалификациите при жените.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
1
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
2
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
3
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от...
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически удобен
4
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически...
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
5
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията, синдикатите и работодателите
6
Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията,...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Други спортове

Весела Лечева се срещна с Кърсти Ковънтри в Лозана
Весела Лечева се срещна с Кърсти Ковънтри в Лозана
Спортни новини 05.11.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 05.11.2025 г., 12:25 ч.
Почина зам.-министърът на младежта и спорта Стоян Андонов Почина зам.-министърът на младежта и спорта Стоян Андонов
Чете се за: 02:35 мин.
Елена Касакова и Ирина Николова спечелиха по два медала на Държавния шампионат по всестранна езда Елена Касакова и Ирина Николова спечелиха по два медала на Държавния шампионат по всестранна езда
Чете се за: 01:10 мин.
Очаквайте: Тур дьо Франс Критериум на Саитама в неделя на живо по БНТ 3 Очаквайте: Тур дьо Франс Критериум на Саитама в неделя на живо по БНТ 3
Чете се за: 00:32 мин.
Спортни новини 05.11.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 05.11.2025 г., 06:30 ч.

Водещи новини

Съдът пусна под гаранция от 5000 лева шофьора, помел 6 коли на бул. „Витоша“
Съдът пусна под гаранция от 5000 лева шофьора, помел 6 коли на бул....
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е попаднал несправедливо там Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е попаднал несправедливо там
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тристранката се провали след бойкот от работодателите Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Епизод пореден: Делян Пеевски с нова атака срещу Бойко Рашков
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
4,7 по Рихтер разлюля Гърция: Трусът е усетен и у нас
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Нидерландия конфискува кокаин на стойност 250 млн. евро и задържа 8...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ